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Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da Ormuski moreuz neće biti otvoren dok ne budu ispunjeni uslovi koje je postavio Teheran, ističući da je Iran istovremeno spreman za pregovore i odbranu zemlje.

"Naš stav je jasan - dok se zahtevi Irana ne ispune, pitanje Ormuskog moreuza i njegovog ponovnog otvaranja nije na dnevnom redu", rekao je Arakči za iransku agenciju Tasnim.

On je naveo da posete katarske delegacije Teheranu nisu neuobičajene, jer posrednici između Irana i Sjedinjenih Američkih Država redovno putuju između strana i prenose predloge i inicijative.

Arakči je naglasio da je Iran uvek bio spreman za razgovore, kao što je spreman i da se brani.

Abas Arakči Foto: Khaled DESOUKI / AFP / Profimedia

Govoreći o odnosima sa Omanom, istakao je da dve zemlje imaju bliske odnose zasnovane na uzajamnom poštovanju i da redovno održavaju političke konsultacije.

Prema njegovim rečima, poslednji razgovori održani su pre četiri dana, kada se sastao sa omanskim sultanom i svojim omanskim kolegom.

"Nastavićemo ovu saradnju. Naš region prolazi kroz veoma osetljiv period i neophodno je da se naši razgovori nastave neposredno", poručio je šef iranske diplomatije.

Arakči je takođe ocenio da je blokada Irana potpuno nezakonita i pozvao da se posredničkim naporima u regionu pruži prilika.

"Nadam se da će ukidanje blokade biti ostvareno racionalnim putem", zaključio je Arakči.