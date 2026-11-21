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Rusiji bi moglo biti potrebno od nekoliko meseci do godinu dana da ukloni srušeni deo Krimskog mostaposle ukrajinskih udara koji su teško oštetili prelaz, rekao je ministar odbrane Jevgenij Hmara.

Ukrajina je 17. novembra izvela veliku operaciju, pogodivši most koji povezuje Rusiju sa Krimom, srušivši deo njegovog puta i ometajući plovidbu kroz Kerčki moreuz. Prelaz služi kao ključna ruta za vojno snabdevanje ruskih snaga na ukrajinskim teritorijama.

Zelenski je opisao napad kao složenu, višestepenu operaciju koja je takođe uključivala uništavanje ruskog oružja korišćenog protiv Ukrajine.

Zelenski je branio napad kao odgovor na stalne napade Rusije na ukrajinsku infrastrukturu.

"Ne jedan, ne dva – 109 napada", rekao je Zelenski, misleći na ruske napade na ukrajinske mostove. "Zato je to apsolutno fer odgovor".

Takođe je odbacio tvrdnje ruskog predsednika Vladimira Putina da Krimski most nije korišćen za vojnu logistiku, ukazujući na javno dostupne snimke ruskih tenkova, oklopnih vozila i artiljerije koji ga prelaze.

"To nije tajna. To nije od obaveštajnih službi. To je od običnih ljudi", rekao je Zelenski, misleći na video-snimke koji dokumentuju kretanje ruske vojske preko mosta.