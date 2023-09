Godinu i po dana od početka rata u Ukrajini, gotovo niko sa sigurnošću ne može da kaže koliko su ozbiljna pomeranja na ratištu.

Ceo svet u višesatnim analizama upoređuje informacije koje uglavnom filtriraju propagande sa obe strane. Ovim povodom gost "Pulsa Srbije" je Boško Zorić, iz Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost i pukovnik u penziji.

foto: Printscreen/Telegram

Nastoje vesti da se droga organizovano isporučuje vojnicima na frontu, te je Zorić izneo svoju tvrdnju o verodostojnosti takve informacije:

- Ne samo da verujem u to, nego se to dešava u svakom oružanom sukobu. Rat različito utiče na ljude, neko je mentalno jači i on će lakše podneti strahote rata, dok postoje i ljudi civili koji nisu pripremljeni za ovako nešto. Pogotovo ako uzmemo u obzir da se ovakav sukob nije dogodio od Drugog svetskog rata. Kada kažem ovakav, mislim na intezitet borbenih dejstava i ljudskim i materijalnim gubicima. Kada ste u takvoj situaciji, čovek kako bi podneo strahote i ono sve što vidi na bojnom polju, logično da se koriste psihoaktivne supstance.

Zorić je nastavio sa obrazloženjem, te je spomeuo interesantan primer:

01:08 DROGA SE ORGANIZOVANO ISPORUČUJE VOJNICIMA NA FRONTU! Zorić: Video sam da su OVO koristili naši neprijatelji da ne bi OSEĆALI BOL

- Ima raznih slučajeva, ja sam bio svedok kada su našim neprijateljima, njihovi ljudi koji su im donosili alkohol, u pivo se ubacivala određena količina otrova za miševe koji u kombinaciji sa alkoholom isključuje centar za bol. Takvog vojnika morate pogoditi u glavu ili srce da bi ga onesposobili.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:57 OSVANUO GRAFIT KAD SE VOJSKA NA KOSOVO VRATI Jakšić analizira: Šta ćemo time dobiti, SAMO RAT! Zbog OVOGA manipulišu istorijom