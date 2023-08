"JEDNO SU DOBROVOLJCI, A DRUGO KAD IH OTIMATE IZ KLUPA" Miletić: Duž granice postavili su NUKLEARNO NAORUŽANJE, hronična FAZA RATA

Sahrana šefa ruskih plaćenika Jevgenija Prigožina, koji je poginuo u avionskoj nesreći prošle nedelje, održana je bez prisustva javnosti, na groblju na periferiji njegovog rodnog grada Sankt Peterburga, saopštila je njegova pres služba.

A prema pisanju "Volstrit džornal" postoje problemi u SAD kada je reč o izradi garancija bezbednosti za Ukrajinu, i dodaje da Bela kuća ne može da garantuje da će obaveze biti poštovane ako u zemlji dođe do promene vlasti. Žalbe stižu i sa ratišta.

foto: Kruir tv

Naime, ukrajinski vojnici tvrde da su umesto američkih oklopnih vozila pešadije "bredli", za koje su obučavani u Nemačkoj, dobili M113 koji su proizvedeni u vreme Vijetnamskog rata, piše "Gardijan". Da li će i kako sve ovo uticati na događaje na frontu pričamo u nastavku programa.

02:02 DEJAN MILETIĆ O RATU U UKRAJINI

Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije kao gost u jutarnjem programu Kurir televizije razgovarao je sa voditeljkom Oliverom Lazarević o dešavanjima u Rusiji i Ukrajini.

On je ubeđen da postoje samo procene i da je nemoguće dati tačne podatke o cvim koji su kao posledica rata stradali ili raseljeni.

02:02 DEJAN MILETIĆ O RATU U UKRAJINI

- To je tragedija tih ljudi, jedan isti slovenski narod i vidimo da se Ukrajinci hrabro bore i teško je da sa tom raznolikom tehnikom koju gledaju da što pre potroše, jer su pred istekom roka... .Jako je loša situacija. Ako gledamo po Njujork tajmsu, to je loše i ulazimo u hroničnu fazu rata. Zelenski malo objektivizuje svoju poziciju i možda je došao do toga da će možda morati neki ustupci da se prave. Sve je daleko od rešenja. Ovde nije reč o Ukrajini, nego o svetskom poretku, a on ne zavisi od tog rata nego je mnogo širi, a jedna od tački sukobljavanja je to što Rusija ništa ne bi rešila zamrznutim konfliktom, primirjem... - smatra MIletić.

foto: Kurir tv

Ti ljudi isto treba da imaju život, to je devastacija Ukrajine u svakom smislu - dodao je Miletić.

Ukrajina je gurnuta u ofanzivu, nastavio je analizu Miletić.

- Jedno je kada imate dobrovoljce koji entuzijastično ulaze u ceo proces, a drugo je kada ih otimate iz klupa, to su totalno neke druge dimenzije i Ukrajina nema beskonačnu bazu resursa. Treba pokriti tu vojsku. Front treba da bude stabilan. Imate hiljade kilometara beloruske granice, gde je sada postavljeno nuklearnu naoružanje, tako da i tu morate da čuvate, jer je Kijev u blizini - rekao je Miletić.

foto: Reuters

Istakao je da je teža pozicija Ukrajine nego Rusije.

- Loša je situacija, a kraja nema, pola miliona ljudi je mrtvo. Da ne pričam o ranjenima, to je stotine milijardi, možda i bilioni.. Ušli smo u hroničnu fazu rata, signali su se pojavili, Zelenski objektivizuje svoju poziciju i možda je došlo do svesti da će morati veliki ustupci da se prave. Sve je daleko od nekog kompromisa - rekao je Miletić.

Osvrnuo se na sahranu Jevgenija Prigožina, vođe plaćeničke grupe Vagner i njihov uticaj u Rusiji i u kojoj će formi ostati.

- Njihov posao je jasan, a njegova smrt jasna kao biznismena rata. On je tražio svoju političku poziciju i umešao je vojsku u politiku gde vojsci nije mesto, a krenuti sa vojskom na Moskvu je ogromna greška koja nije mogla da prođe neplaćeno. On je zavšršio i ličnu karijeru. Ovde nema misterije. Putinov govor, relativno hladan sve govori. Vidi se da nema tu emocija ili ih ima na najižem nivou. Ja nisam deo te propagande, ali izabrali su javno eliminisanje - rekao je Miletić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

03:53 RAT NE DOBIJA BROJČANO JAČI NEGO ONAJ KOJI SE BRANI! Srbislav Flipović: Rusija je ušla u Ukrajinu zbog otimačine i pljačke!