Svi događaji
Od najnovijeg
8:05

Tramp iz predsedničkog aviona prati oslobađanje talaca

7:55

Snimci slavlja iz kuće Alona Ohela u gradu Lavon

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz kuće Alona Ohela u gradu Lavon.

Među okupljenima su i Alonovi baba i deka.

- U ime cele porodice, zahvaljujemo se Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) i narodu Izraela i čekamo Alona kod kuće - rekli su oni, nakon čega je usledio aplauz okupljenih.

7:50

Ovo je 20 živih talaca koje Hamas danas oslobađa, među njima je i fotografija Alona Ohela

7:42

Tramp objavio da je "rat gotov", stiže u Izrael

Američki predsednik Donald Tramp tokom jutra bi trebalo da sleti u Izrael.

Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Nakon toga će otići u Egipat gde će sa više od 20 svetskih lidera prisustvovati samitu o mirovnom planu za Pojas Gaze.

Tokom leta za Izrael predsedničkim avionom "Er fors uan" Tramp je novinarima u letelici poručio da je u toj palestinskoj enklavi "rat gotov", ali BBC podseća da je potrebno da Izrael i Hamas ispregovaraju naredne faze mirovnog plana.

7:39

Oslobađanje talaca u toku

7:28

Prve fotografije oslobađanja talaca

Oslobađanje izraelskih talaca iz zatočeništva Hamasa u sklopu mirovnog plana za Pojas Gaze američkog predsednika Donalda Trampa Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, HAZEM BADER / AFP / Profimedia

7:21

Među prvih sedam izraelskih talaca oslobođen i srpski državljanin Alon Ohel

Prvih sedam izraelskih talaca oslobođeno je iz ruku Hamasa i predato Crvenom krstu.

Među njima je i Alon Ohel, koji ima i srpsko državljanstvo.

Alon Ohel Foto: Privatna Arhiva

Tajms of Izrael navodi da se velika masa ljudi okupila u kući porodice Ohel u gradu Lavon na severu zemlje.

Oni su se okupili kako bi uživo pratili oslobađanje talaca.

Alon Ohel, srpski državljanin kojeg Hamas drži kao taoca. Foto: Printscreen

Svi imaju majice sa Alonovim likom, a prijatelji njehove majke Idit Ohel radosno uzvikuju njegovo ime.

7:19

Izrael oslobađa 250 palestinskih zatvorenika


U zamenu za taoce Izrael oslobađa 250 palestinskih zatvorenika i više od 1.700 pritvorenih osoba.

7:13

Ukupno 48 izraelskih talaca napušta Pojas Gaze, od toga samo 20 živih

Pojas Gaze nakon dve godine treba da napusti 48 talaca, od kojih se veruje da je svega njih 20 i dalje živo.

Njih su palestinski ekstremisti zarobili prilikom zapada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. i odveli u enklavu.

In exchange for the hostages, Israel will release 250 Palestinian prisoners and more than 1,700 detainees