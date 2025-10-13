SLAVLJE U KUĆI OSLOBOĐENOG SRPSKOG TAOCA ALONA OHELA! Majka i prijatelji uzvikuju njegovo ime, baba i deda se zahvaljuju, predati prvi zatočenici Hamasa (VIDEO)
Hamas danas oslobađa izraelske taoce u zamenu za palestinske zatvorenike koji izdržavaju kazne u Izraelu.
Razmena je deo mirovnog plana za Pojas Gaze američkog predsednika Donalda Trampa.
Snimci slavlja iz kuće Alona Ohela u gradu Lavon
Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz kuće Alona Ohela u gradu Lavon.
Među okupljenima su i Alonovi baba i deka.
- U ime cele porodice, zahvaljujemo se Izraelskim odbrambenim snagama (IDF) i narodu Izraela i čekamo Alona kod kuće - rekli su oni, nakon čega je usledio aplauz okupljenih.
Tramp objavio da je "rat gotov", stiže u Izrael
Američki predsednik Donald Tramp tokom jutra bi trebalo da sleti u Izrael.
Nakon toga će otići u Egipat gde će sa više od 20 svetskih lidera prisustvovati samitu o mirovnom planu za Pojas Gaze.
Tokom leta za Izrael predsedničkim avionom "Er fors uan" Tramp je novinarima u letelici poručio da je u toj palestinskoj enklavi "rat gotov", ali BBC podseća da je potrebno da Izrael i Hamas ispregovaraju naredne faze mirovnog plana.
Prve fotografije oslobađanja talaca
Među prvih sedam izraelskih talaca oslobođen i srpski državljanin Alon Ohel
Prvih sedam izraelskih talaca oslobođeno je iz ruku Hamasa i predato Crvenom krstu.
Među njima je i Alon Ohel, koji ima i srpsko državljanstvo.
Tajms of Izrael navodi da se velika masa ljudi okupila u kući porodice Ohel u gradu Lavon na severu zemlje.
Oni su se okupili kako bi uživo pratili oslobađanje talaca.
Svi imaju majice sa Alonovim likom, a prijatelji njehove majke Idit Ohel radosno uzvikuju njegovo ime.
Izrael oslobađa 250 palestinskih zatvorenika
U zamenu za taoce Izrael oslobađa 250 palestinskih zatvorenika i više od 1.700 pritvorenih osoba.
Ukupno 48 izraelskih talaca napušta Pojas Gaze, od toga samo 20 živih
Pojas Gaze nakon dve godine treba da napusti 48 talaca, od kojih se veruje da je svega njih 20 i dalje živo.
Njih su palestinski ekstremisti zarobili prilikom zapada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. i odveli u enklavu.
In exchange for the hostages, Israel will release 250 Palestinian prisoners and more than 1,700 detainees