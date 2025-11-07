Slušaj vest

Novoizabrani gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani objavio je juče sastav svog prelaznog tima, samo nekoliko sati posle pobede na izborima na kojima se kandidovao kao novo lice na političkoj sceni.

Tim koji je predstavio sastavljen je isključivo od žena, a uključuje neka poznata imena, veterane iz sadašnje i prethodnih demokratskih gradskih administracija, kao i iz administracije bivšeg predsednika Džoa Bajdena, piše MSNBC.

Lina Kan, bivša šefica Federalne trgovinske komisije (FTC) koja se borila protiv Amazona i Mete

Kan, koji je bio na čelu Federalne trgovinske komisije (FTC) tokom Bajdenove administracije, poznat je po borbi protiv korporativnih giganata, posebno kroz sprovođenje antimonopolskih zakona, i po pokušajima da snizi cene lekova na recept.

Pod njenim vođstvom, Federalna trgovinska komisija (FTC) tužila je Amazon i Metu, tvrdeći da su u pitanju monopolske i antikonkurentske prakse. Njeni postupci su joj stvorili neprijatelje među milijarderima poput Ilona Maska, suosnivača Linkedina Rida Hofmana i predsednika IAC-a i Ekspedija grupe Barija Dilera.

Kan je podnela ostavku gotovo odmah nakon što je Donald Tramp stupio na dužnost ranije ove godine, a njen predstavnik je potvrdio da je to učinila dobrovoljno.

Melani Hartcog, bivša zamenica gradonačelnika Njujorka

Hartcog, koja će biti kopredsednica i direktorka tranzicionog tima, ima duboko razumevanje rada gradske skupštine. Bivši gradonačelnik Bil de Blazio ju je imenovao za zamenika zdravstvenog i socijalnog službenika.

Prethodno je bila direktorka Kancelarije za upravljanje i budžet, gde je nadgledala najveći gradski budžet u zemlji.

Elana Leopold, politički strateg

Leopold, takođe veteran iz de Blaziove ere, bio je viši savetnik u Mamdanijevoj kampanji, a sada će preuzeti ulogu izvršnog direktora tranzicionog tima.

Marija Tores-Springer, bivša zamenica gradonačelnika

Tores-Springer je bila prva zamenica gradonačelnika u administraciji sadašnjeg gradonačelnika Erika Adamsa pre nego što je podnela ostavku ove godine nakon što je optužena za podmićivanje na federalnoj funkciji i kršenje zakona o finansiranju kampanje.

Adams se izjasnio da nije kriv, a savezni sudija je odbacio slučaj na nagovor Ministarstva pravde.

Kao i Hartcog, Tores-Springer ima bogato iskustvo u gradskoj upravi, gde je obavljala pozicije zamenika gradonačelnika za stanovanje, ekonomski razvoj i radnu snagu i komesara Odeljenja za očuvanje i razvoj stanovanja.

Grejs Bonila, predsednica neprofitne organizacije

Bonilja je predsednica i izvršna direktorka organizacije United Way of New York City. Ranije je obavljala nekoliko pozicija u administracijama Bila de Blazija i Majkla Blumberga.

De Blazio ju je imenovala za izvršnu direktorku nove radne grupe za rasnu ravnopravnost i inkluziju, dok je pod Blumbergom obavljala funkciju zamenika komesara za nadzor Kancelarije za pitanja zajednice i imigrantske usluge.