Slušaj vest

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus danas je ukazao na vezu između nedavnih incidenata sa dronovima u Belgiji i diskusija o korišćenju zamrznute ruske imovine koju drži belgijska finansijska institucija Euroclear za finansiranje ogromnog kredita Ukrajini.

Viđanje dronova iznad aerodroma i vojnih baza postalo je čest problem u Belgiji poslednjih dana i izazvalo je velike poremećaje širom Evrope poslednjih meseci. Neki zvaničnici su rekli da incidenti širom Evrope predstavljaju „hibridno ratovanje“ Rusije. Moskva je negirala bilo kakvu vezu sa incidentima.

„Da, svi to vidimo. Belgijanci takođe. Ova mera ima za cilj širenje nesigurnosti i zastrašivanje u Belgiji: Ne usuđujte se da dirate zamrznutu imovinu. Ovo se ne može drugačije tumačiti“, rekao je Pistorijus novinarima na konferenciji za novinare u Berlinu.

dronovi u vazduhu
Hoće li zid protiv dronova zaštititi evropsko nebo? Foto: Printskrin Youtube

Dva incidenta sa dronovima

Belgijsko Ministarstvo odbrane odbilo je da komentariše njegove izjave, ali je navelo da je „ova mogućnost već pomenuta u Belgiji“. Belgijski premijer Bart De Vever rekao je da njegovoj zemlji trebaju konkretne i čvrste garancije pre nego što sprovede plan korišćenja zamrznute ruske imovine kako bi se pomoglo Ukrajini u borbi protiv ruske invazije.

Stav Belgije je ključan jer belgijska finansijska institucija Euroclear drži zamrznutu rusku imovinu. Belgijski aerodrom u Liježu nastavio je letove nakon što je danas privremeno obustavio rad zbog viđenja drona, što je drugi takav incident ove nedelje.

Ne propustitePlaneta"LOPOVSKA ZAJEDNICA EU": Predsednik Dume o otimanju ruske imovine: Moraće da vrate sve i to sa kamatom!
profimedia0751211325.jpg
PlanetaRUSI REAGOVALI NA POKUŠAJ EU DA IM ZAPLENI ZAMRZNUTU IMOVINU: Takve mere nisu preduzete čak ni tokom Drugog svetskog rata
rusija.jpg
PlanetaSTRAH OD PUTINA: Krah razgovora diplomata EU, belgijski premijer stavio VETO na otimanje ruske imovine!
profimedia0192970907.jpg
PlanetaOTIMANJE RUSKE IMOVINE: Zemlje EU opet nisu uspele da se dogovorile da se sredstva koriste za potrebe Ukrajine
03081403-epa.jpg

Dronovi primećeni iznad aerodroma u glavnom gradu Briselu i istočnom gradu Liježu preusmerili su brojne letove i prizemljili neke avione koji su trebali da polete pre tri dana. Belgijska vlada je juče sazvala hitan sastanak ključnih ministara i šefova bezbednosti kako bi razgovarali o onome što je ministar odbrane opisao kao koordinisani napad.

Nemci šalju stručnjake za borbu protiv dronova 

Juče su aerodromi u nekoliko zemalja, uključujući Švedsku, bili privremeno zatvoreni iz istih razloga. Nemačka vojska formira timove za brzo reagovanje kako bi se suprotstavila akutnim pretnjama dronova, rekao je visoki nemački vojni zvaničnik.

„Ove jedinice za borbu protiv dronova se upravo formiraju“, rekao je u intervjuu za Rojters general Aleksandar Solfrank, koji rukovodi nemačkom Zajedničkom operativnom komandom i nadgleda planiranje odbrane zemlje. Nemačko Ministarstvo odbrane saopštilo je kasno u četvrtak da šalje specijaliste za borbu protiv dronova u Belgiju na zahtev Brisela.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaUZBUNA U BELGIJI: Dronovi primećeni iznad vojne baze u kojoj je američko nuklearno oružje
profimedia0644895873-belgijska-policija.jpg
PlanetaPRŠTI SUKOB! Medvedev nazvao belgijskog ministra IMBECILOM: Franken odgovorio pesmom američke pevačice
Dmitrij Medvedev
Planeta"LUDILO SVE JAČE": RUSKA AMBASADA REAGOVALA NA PRETNJE BELGIJSKOG MINISTRA: Izjave su "apsolutno nenormalne", predstavljaju opasnost po budućnost Evrope
rusija.jpg
Planeta"SRAVNIĆEMO MOSKVU SA ZEMLJOM AKO PUTIN NAPADNE BRISEL!" Eksplozivni intervju ministra odbrane Belgije o "srcu NATO", Trampu i "malim zelenim ljudima" (FOTO)
Moskva.jpg