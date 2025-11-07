Slušaj vest

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus danas je ukazao na vezu između nedavnih incidenata sa dronovima u Belgiji i diskusija o korišćenju zamrznute ruske imovine koju drži belgijska finansijska institucija Euroclear za finansiranje ogromnog kredita Ukrajini.

Viđanje dronova iznad aerodroma i vojnih baza postalo je čest problem u Belgiji poslednjih dana i izazvalo je velike poremećaje širom Evrope poslednjih meseci. Neki zvaničnici su rekli da incidenti širom Evrope predstavljaju „hibridno ratovanje“ Rusije. Moskva je negirala bilo kakvu vezu sa incidentima.

„Da, svi to vidimo. Belgijanci takođe. Ova mera ima za cilj širenje nesigurnosti i zastrašivanje u Belgiji: Ne usuđujte se da dirate zamrznutu imovinu. Ovo se ne može drugačije tumačiti“, rekao je Pistorijus novinarima na konferenciji za novinare u Berlinu.

Hoće li zid protiv dronova zaštititi evropsko nebo? Foto: Printskrin Youtube

Dva incidenta sa dronovima

Belgijsko Ministarstvo odbrane odbilo je da komentariše njegove izjave, ali je navelo da je „ova mogućnost već pomenuta u Belgiji“. Belgijski premijer Bart De Vever rekao je da njegovoj zemlji trebaju konkretne i čvrste garancije pre nego što sprovede plan korišćenja zamrznute ruske imovine kako bi se pomoglo Ukrajini u borbi protiv ruske invazije.

Stav Belgije je ključan jer belgijska finansijska institucija Euroclear drži zamrznutu rusku imovinu. Belgijski aerodrom u Liježu nastavio je letove nakon što je danas privremeno obustavio rad zbog viđenja drona, što je drugi takav incident ove nedelje.

Dronovi primećeni iznad aerodroma u glavnom gradu Briselu i istočnom gradu Liježu preusmerili su brojne letove i prizemljili neke avione koji su trebali da polete pre tri dana. Belgijska vlada je juče sazvala hitan sastanak ključnih ministara i šefova bezbednosti kako bi razgovarali o onome što je ministar odbrane opisao kao koordinisani napad.

Nemci šalju stručnjake za borbu protiv dronova

Juče su aerodromi u nekoliko zemalja, uključujući Švedsku, bili privremeno zatvoreni iz istih razloga. Nemačka vojska formira timove za brzo reagovanje kako bi se suprotstavila akutnim pretnjama dronova, rekao je visoki nemački vojni zvaničnik.

„Ove jedinice za borbu protiv dronova se upravo formiraju“, rekao je u intervjuu za Rojters general Aleksandar Solfrank, koji rukovodi nemačkom Zajedničkom operativnom komandom i nadgleda planiranje odbrane zemlje. Nemačko Ministarstvo odbrane saopštilo je kasno u četvrtak da šalje specijaliste za borbu protiv dronova u Belgiju na zahtev Brisela.