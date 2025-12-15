UŽIVO TERORISTIČKI NAPAD U SIDNEJU: Isplivali novi detalji o ubicama, napadač snimljen kako radi nešto BIZARNO tokom MASAKRA (FOTO/VIDEO)
Premijer Australije Entoni Albaneze je jutros, nakon obilaska mesta pucnjave, na konferenciji za novinare izjavio da je napad na plaži Bondi "crni dan u istoriji Australije, dan koji je trebalo da bude ispunjen svetlošću". Ocenio je da je reč o "činu čistog zla, terora i antisemitizma" i najavio da će se već danas u parlamentu pokrenuti razgovori o pooštravanju zakona.
"Heroja Bondi biča" pohvalio Tramp, američki milijarder mu donirao skoro 100.000 dolara
Američki milijarder donirao je skoro 100.000 dolara - maksimalni iznos dozvoljen za onlajn donaciju - čoveku nazvanom „heroj Bondi Biča“. On je građanin koji je savladao jednog od napadača tokom napada i oteo mu oružje. Donacija vredi 99.999 dolara, što je oko 85.000 evra.
Video koji se proširio internetom prikazuje 43-godišnjeg vlasnika prodavnice voća Ahmeda Al Ahmeda kako trči prema napadaču i otima mu oružje. Nakon što mu je oteo oružje, okrenuo ga je prema njemu, primoravajući ga da se povuče.
Kampanja za prikupljanje sredstava pokrenuta za Ahmeda na platformi GoFundMe prikupila je skoro milion dolara.
Najveću pojedinačnu donaciju dao je američki milijarder Vilijam Akman, izvršni direktor Pershing Square Capital Management-a, koji je pohvalio „hrabrog heroja“ za spasavanje života na društvenoj mreži X.
Ahmedovi roditelji su prethodno rekli da je njihov sin upucan četiri ili pet puta u rame i da se leči u bolnici.
Na božićnom prijemu u Beloj kući, američki predsednik Donald Tramp takođe je pohvalio Ahmeda, rekavši da ga „veoma poštuje“. „Bio je veoma, veoma hrabar čovek. Preduzeo je direktnu akciju protiv jednog od napadača i spasao mnoge živote“, rekao je.
Terorista iz Sidneja bio član srpskog lovačkog društva (FOTO)
Jedan od dva napadača, Navid Akram (24) posedovao je člansku kartu lovačkog društva "Zastava" koji drže Srbi.
Naime, nakon što je izvršen teroristički napad u Sidneju, vozačka dozvola osumnjičenog Navida Akrama (24) pronađena je na mestu događaja, a prema podacima, rođen je 12. avgusta 2001. godine.
Ispod vozačke videla se i članska karta lovačkog kluba iz Novog Južnog Velsa, ("Zastava Hunting Association"), čiji su vlasnici Srbi. Osim što rekreativno love, u ovom udruženju okuplja se deo srpske zajednice u Sidneju, organizuju žurke i druženja.
- Taj čovek nije dolazio kod nas više od pet godina, ne sećam se, niti pamtim lice. Imao je našu člansku kartu, ali mi ne izdajemo dozvole za oružje. Dozvola se dobija preko policije, mi nismo ovlašćena lica, mi samo sprovodimo trening. Mi ga tretiramo kao bilo kog klijenta - objašnjava predsednik lovačkog kluba "Zastava".
Kako ističe, njega je već kontaktirala federalna policija Australije.
Oglasila se majka teroriste iz Sidneja, pozvao je pre masakra
Majka Naveda Akrama, Verna Akram, izjavila je za australijske medije da joj je sin rekao kako on i otac idu u zaliv Džervis na pecanje.
"Pozvao me je i rekao: "Mama, išli smo na plivanje, sad ćemo da jedemo" - ispričala je.
Opisala je sina kao tihog i nenasilnog čoveka koji je izbegavao alkohol, cigarete i druženja, i koji je nedavno izgubio posao u građevinskoj firmi.
- Nikada nije imao oružje i nije bio osoba koja bi povredila druge - rekla je ona.
Terorista živeo u luksuznoj kući sa bazenom (FOTO)
Said Akram koji se sumnjiči da je u nedelju zajedno sa sinom ubio najmanje 15 ljudi u Sidneju, posedovao je kuću čija je vrednost preko milion dolara.
Njihova kuća deluje kao tipična australijska porodična nekretnina u predgrađu, čak ima i bazen u dvorištu.
Kuću sa tri spavaće sobe, jednim kupatilom i jednim parking mestom, Akram je kupio 9. avgusta 2016. godine za 700.000 dolara.
Do pre gotovo dve godine nisu vršene izmene u podacima, kada je drugi Akram dodat kao vlasnik, sa zabeleženom cenom od 477.500 dolara. Procenjena vrednost kuće na današnji dan je 1,09 miliona dolara, sa mogućnošću da se izdaje za 639 do 760 dolara nedeljno.
Napadač sa plaže viđen kako upozorava prolaznike da se sklone (VIDEO)
Osumnjičeni za teroristički napad u Sidneju, na plaži Bondi, Naved Akram, viđen je kako gestikulira rukom i upozorava prolaznike da se udalje, dok je istovremeno nastavljao da puca na okupljene ljude tokom događaja povodom proslave Hanuke. Pogledajte OVDE.
Juče se dogodio teroristički napad u Sidneju
U pucnjavi koju su australijske vlasti okarakterisale kao teroristički napad, na proslavi Hanuke, jevrejskog praznika svetlosti, na plaži Bondi u Sidneju ubijeno je najmanje 16 osoba, među kojima je i jedan od dva napadača, a ranjeno je 42 osobe. Više o terorističkom napadu i identtitetu napadača možete pročitati OVDE.