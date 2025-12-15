Premijer Australije Entoni Albaneze je jutros, nakon obilaska mesta pucnjave, na konferenciji za novinare izjavio da je napad na plaži Bondi "crni dan u istoriji Australije, dan koji je trebalo da bude ispunjen svetlošću". Ocenio je da je reč o "činu čistog zla, terora i antisemitizma" i najavio da će se već danas u parlamentu pokrenuti razgovori o pooštravanju zakona.