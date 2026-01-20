"NAŠI 'SJAJNI' PRIJATELJI BRITANCI URADILI SU VEOMA GLUPU STVAR! Tramp osuo paljbu po saveznicima, američki avioni stižu na Grelnand! (FOTO)
Nesuglasice između SAD i većeg dela Evrope oko Grenlanda nastavljene su i danas, nakon što je američki predsednik najavio carine zemljama koje podržavaju Dansku u nastojanju da zadrži najveće ostrvo na svetu, sve to uoči dolaska u Davos.
Grenland je samoupravna teritorija Kraljevine Danske, sa sopstvenim premijerom, vladom i parlamentom, koji čini 31 zastupnik izabran na nacionalnim izborima.
Nakon Drugog svetskog rata, u potpunosti je integrisan u okvir Kraljevine Danske, a vremenom su ovlašćenja sa Kraljevine prenete na vlasti Grenlanda.
Zakonom iz 2009. godine, vlada Grenlanda dobila je ovlašćenja u 33 nove oblasti uprave, pored osnovnih 17 utvrđenih danskim zakonom iz 1979. godine.
Babiš: Kupio sam globus kako bih bolje video gde je Grenland
Češki premijer Andrej Babiš izjavio je da je kupio globus kako bi bolje upoznao lokaciju Grenlanda, ostrva oko kojeg su se pojačale geopolitičke tenzije. Prema njegovim rečima, ruske rakete "Orešnik" preletele bi Grenland na putu do Bele kuće, zbog čega kaže da „razume argumente američkog predsednika Trampa i smatra da je potrebno postići dogovor o budućnosti ostrva“.
Na novinarsko pitanje da li će se Češka pridružiti zajedničkoj izjavi evropskih zemalja koje su upozorile na uvođenje američkih carina, Babiš je odgovorio da SAD smatra vođom unutar NATO saveza. „To ne mogu reći. Mi kažemo da je unutar NATO-a SAD vođa. Ovi sukobi su kontraproduktivni i moramo postići dogovor“, rekao je Babiš.
Kako bi se snašao u situaciji, premijer je pojasnio da je kupio globus.
„Prelep, veliki, za 15.000 kruna (620 evra), da bih tačno video gde je Grenland. Raketa Orešnik bi iz Rusije stigla do Bele kuće za 26 minuta, a u jedanaestoj minuti bila bi tačno iznad Grenlanda. Dakle, argumenti predsednika Trampa o Kini i Rusiji su relevantni. Jednostavno se moramo dogovoriti. Bilo kakvi pozivi ili deklaracije su besmisleni“, dodao je Babiš, preneo je Index.
Švedska ministarka finansija: Ovo je novi minimum
Takođe, švedska ministarka finansija Elisabet Svanteson dala je nekoliko komentara o Grenlandu na putu ka sastanku ministara ekonomije i finansija zemalja EU u Briselu.
„Nikada nećemo odustati“, rekla je.
Svantesson je Trampovu pretnju da uvede carine nekim evropskim zemljama ukoliko ne dobije Grenland nazvala „novim minimumom“.
Zbog toga EU ne treba isključiti mogućnost da upotrebi antinasilni instrument – poznat i kao EU-ova trgovinska bazuka protiv SAD – dodala je Svanteson.
Danski ekspert: Vrhovni sud SAD će odbaciti Trampove carine
Vrhovni sud će odbiti Trampove carine, kaže danski ekspert Sindal.
Vrhovni sud SAD ovih dana razmatra da li su kaznene carine Donalda Trampa u suprotnosti sa američkim Ustavom. Prema pravnom analitičaru Rubenu Toftu Sindahlu sa portala Kongressen.com, Vrhovni sud će verovatno odbaciti Trampove carinske stope.
"Ako pogledate Ustav, prilično jasno piše da je međunarodna trgovina u nadležnosti Kongresa“, kaže Sindahl za P1 Morgen. „Pratio sam slučaj i mislim da sudije zvuče skeptično prema tim carinama.“
Još uvek nije poznato kada će Vrhovni sud doneti konačnu odluku.
Sindal je danski pravni analitičar i komentator koji prati američko pravo i politiku.
Besent: Lažna priča da bi Evropa mogla da proda američke trezorske obveznice zbog Grenlanda
Američki ministar finansija Skot Besent odbacio je tvrdnje da bi zemlje EU i Velika Britanija mogle da primene „nuklearnu opciju“ u vezi sa krizom oko Grenlanda i prodaju svoja ulaganja u američke trezorske obveznice.
Na pitanje kako bi Ministarstvo finansija SAD i Bela kuća pripremali odgovor na to, Besent insistira da je to „potpuno lažna priča“ i tvrdi da su mediji „histerični“ oko te teme.
Besent kaže da se o tome u evropskim vladama uopšte ne razgovara, a da je sve pokrenuo nedavni izveštaj jedne velike banke na koji su mediji „navukli pažnju“.
On tvrdi da bi plan za prodaju američkih trezorskih obveznica „bio besmislen“ jer su obveznice osnova za finansijske transakcije.
Makron želi da pokaže gde Evropa stoji, kaže ekspert
Uprkos najnovijim pretnjama carinama od Trampa, Francuska će poslati vojne snage na Grenland. I to ima puno smisla, jer francuski predsednik Makron ostaje dosledan u svojoj podršci Kraljevini Danskoj, kaže Kirsten Biring, viši savetnik u "Trustu mozgova Evropa",
Poslednjih godina razvijena je bliska vojna saradnja između Francuske i Danske.
A velika francuska podrška takođe je izraz vizije koju ima francuski predsednik Makron, kaže Biring:
On želi da Evropa u mnogo većoj meri pokaže gde stoji. U svetu koji se menja tako dramatično, važno je donositi odluke i davati izjave koje mogu stvoriti poštovanje prema onome što jeste, preneo je danski javni servis
Tramp: Naš "sjajni" saveznik, Britanija, čini veliku glupost!
U današnjim objavama, Tramp je stigao da potkači i London.
"Šokantno, naš 'sjajni' saveznik iz NATO, Velika Britanija, trenutno planira da pokloni ostrvo Dijego Garcia, lokaciju vitalne američke vojne baze, Mauricijusu, i to bez ikakvog razloga. Nema sumnje da su Kina i Rusija primetile ovaj čin potpune slabosti. To su međunarodne sile koje priznaju samo snagu, zbog čega su Sjedinjene Američke Države, pod mojim vođstvom, sada, posle samo jedne godine, poštovane kao nikada pre.
To što Britanija poklanja izuzetno važnu teritoriju je čin velike gluposti, i još jedan u veoma dugom nizu razloga vezanih za nacionalnu bezbednost zbog kojih Grenland mora da se pribavi. Danska i njeni evropski saveznici moraju da urade pravu stvar.
Hvala vam na pažnji u vezi sa ovim pitanjem.
Predsednik Donald Tramp".
Tramp sad okačio Ruteovu poruku
Tramp se opet oglasio na mrežama, sada je podelio poruku od generalnog sekretara Marka Rutea.
"Gospodine predsedniče, dragi Donalde - ono što ste uspeli u Siriji je neverovatno. U javnim nastupima u Davosu ću naznačiti vaš rat tamo, zatim, u Gazi, ali i Ukrajini. Posvećen sam pronalasku rešenja na Grenlandu. Ne mogu da dočekam da te vidim. Vaš prijatelj, Mark", naveo je Rute.
Uz sliku Tramp dodaje:
"Hvala Marku Ruteu, generalnom sekretaru NATO".
Tramp nastavlja da kači fotke svoje vizije Grenlanda
Na svojoj društvenoj mreži, Truth Social, Donald Tramp nastavlja da kači AI-generisane fotografije u kojima je preuzeo Grenland.
Na konkretnoj fotografiji piše da je Grenland američka teritorija, a iza Trampa sa zastavom su potpredsednik Džej Di Vens i državni sekretar Mark Rubio.
Takođe, objavio je i fotografiju gde sedi sa evropskim liderima - Ursulom fon der Lajen, Đorđom Meloni, Emanuelom Makronom...
Baza Pitufik se nalazi na severozapadu Grenlanda
Pitufik svemirska baza nalazi se na severozapadu Grenlanda i ranije je bila poznata kao vazdušna baza Tule.
Ona ima ključnu ulogu u sistemima ranog upozoravanja na balističke rakete i u nadzoru svemira iznad Arktika. Bazom upravljaju Sjedinjene Američke Države u saradnji sa Kraljevinom Danskom, dok je vlada Grenlanda informisana o njenim aktivnostima.
Zbog svog položaja, baza je strateški važna jer leži na najkraćoj ruti između Evrope, Rusije i Severne Amerike. Danas je Pitufik centralna tačka američkih svemirskih i odbrambenih operacija na Arktiku.
Američki avioni uskoro sleću u bazu na Pitufik na Grelnandu
Severnoamerička vazdušno-kosmička komanda za odbranu (NORAD) obratila se saopštenjem da će njihovi avioni stići uskoro na Grenland.
"Avioni NORAD uskoro će stići u Svemirsku bazu Pitufik na Grenlandu. Zajedno sa avionima koji deluju iz baza u kontinentalnim SAD i Kanadi, oni će pružati podršku različitim, dugoročno planiranim aktivnostima NORAD, koje se nadovezuju na trajnu odbrambenu saradnju između Amerike i Danske, kao i Kraljevine Danske.
Ova aktivnost je koordinisana sa Kraljevinom Danskom, a sve prateće snage deluju uz potrebna diplomatska odobrenja. Vlada Grenlanda je takođe obaveštena o planiranim aktivnostima.
NORAD redovno sprovodi dugotrajne i rasprostranjene operacije u odbrani Severne Amerike, kroz jednu ili sve tri oblasti odgovornosti NORAD (Aljaska, Kanada i kontinentalni deo SAD).
Tramp: Danska nema pravo na Grenland! Došli su tamo čamcem pre 500 godina, i sad to treba da bude njihovo?!
Predsednik SAD Donald Tramp i noćas je nastavio da vrši snažan pritisak na Dansku u nameri da pripoji Grenland.
"Samo zato što su tamo stigli čamcem pre 500 godina, to im ne daje pravo vlasništva", rekao je američki predsednik novinarima na Floridi.
Tramp je, uoči puta na Svetski ekonomski forum (WEF) u Davos rekao da "Amerika mora da dobije to ostrvo".
"Razgovaraćemo o tome sa različitim ljudima. Učinio sam više za NATO nego bilo ko drugi. Mislim da NATO danas ne bi ni postojao bez mene. Naterao sam ih da plaćaju pet procenata umesto dva, kaže Donald Tramp, pozivajući se na povećane doprinose zemalja NATO.
Tramp ponavlja da Danska ne može da zaštiti Grenland i da nema pravo na tu teritoriju — bez obzira na to šta druge evropske zemlje čine u svojoj podršci Danskoj.
"Poznajem te lidere. Oni su dobri ljudi, ali oni ne idu na Grenland."