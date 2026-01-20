Nesuglasice između SAD i većeg dela Evrope oko Grenlanda nastavljene su i danas, nakon što je američki predsednik najavio carine zemljama koje podržavaju Dansku u nastojanju da zadrži najveće ostrvo na svetu, sve to uoči dolaska u Davos.

Grenland je samoupravna teritorija Kraljevine Danske, sa sopstvenim premijerom, vladom i parlamentom, koji čini 31 zastupnik izabran na nacionalnim izborima.

Nakon Drugog svetskog rata, u potpunosti je integrisan u okvir Kraljevine Danske, a vremenom su ovlašćenja sa Kraljevine prenete na vlasti Grenlanda.

Zakonom iz 2009. godine, vlada Grenlanda dobila je ovlašćenja u 33 nove oblasti uprave, pored osnovnih 17 utvrđenih danskim zakonom iz 1979. godine.