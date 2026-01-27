Slušaj vest

Četiri ukrajinska policajca ubijena su danas tokom privođenja muškarca koji je bio u bekstvu zbog ubistva, kada je otvorio vatru na pripadnike zakona. Jedan policajac je ranjen, a potom su specijalci likvidirali zločinca u Čerkaskoj oblasti.

Ovu vest saopštio je predsednik Nacionalne policije Ivan Vigovski.

Ubijena su tri majora - Vladimir Bojko, Sergej Safronov i Aleksandar Florinski, kao i stariji poručnik policije Denis Polovinka, inspektor jedinice brzog reagovanja.

Još jedan policajac, stariji poručnik Aleksandar Špak, zadobio je povrede i nalazi se na lečenju.

Predsednik Nacionalne policije izrazio je saučešće porodicama i bližnjima poginulih, ističući da današnja tragedija podseća na visoku cenu koju policajci plaćaju za bezbednost države.

Policajci rizikuju život ne samo na frontu u Ukrajini, već i u pozadini tokom privođenja i specijalnih operacija, jer svaki izlazak može biti poslednji, navodi se u tekstu.