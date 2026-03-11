"DA LI ĆETE PRETEĆI CRNU GORU?" "DA. BOGATI SMO I VAŽNI" Šefica diplomatije Islanda o koraku koji ih vraća u pregovore s EU "Za godinu i po bićemo 28. članica"
Island bi mogao da završi pregovore o pristupanju sa EU u roku od "godinu i po dana" i postane njena 28. zemlja članica.
To je za Poltiko izjavila Torgerdur Katrin Gunardotir, ministarka spoljnih poslova te zemlje.
Briselski sajt navdi da će Island 29. avgusta održati referendum o tome da li da ponovo pokrene prekinute pregovore o pridruživanju EU.
Nedavna anketa "Galupa" pokazala je da se očekuje tesan rezultat, sa 52 odsto ljudi koji su za taj potez i 48 koji se protive članstvu u Uniji.
- Ponekad ne morate da dozvolite da anketa bude ta koja vodi, već vodite sami - rekla je Torgerdur, koja predvodi proevropsku stranku Vidrajsn.
Već su deo Šengena
Island je član Evropskog ekonomskog prostora i deo Šengenske zone slobodnog putovanja, tako da se u velikoj meri već pravno uklopio sa zakonodavstvom EU.
- Kao rezultat toga, neće nam biti tako komplikovano i bio bi prilično brz proces da se zaključe pregovori o pridruživanju bloku, pod pretpostavkom da Islanđani glasaju za ponovno pokretanje pregovora - rekla je Torgerdur.
Na pitanje da li Island može da pobedi kandidate koji su najviše napredovali u pregovorima o članstvu u EU, poput Crne Gore, i postane 28. članica EU, Torgerdur je rekla "da", ali i dodala da će "najveće pitanje , naravno, biti ribarstvo".
Island je podneo zahtev za članstvo u EU 2009. godine usred finansijske krize u toj zemlji, ali je zamrznuo pregovore 2013. nakon spora oko politike ribarstva i promene ekonomskih okolnosti, da bi formalno i povukao zahtev 2015. godine.
Politiko navodi da je, pre toga, Rejkjavik zatvorio 11 od 33 pregovaračka poglavlja, što je prelomna tačka koju je Crna Gora dostigla tek u poslednjih nekoliko meseci.
Zvaničnik EU, koji je insistirao na anonimnosti, rekao je prošlog meseca za ovaj medij da bi moglo da bude potrebno svega godinu dana da se zaključe pregovori s Islandom.
Torgerdur je upozorila da čak i ako Islanđani kažu "da" u avgustu, još uvek će biti potrebno još jedno glasanje nakon što se pregovori okončaju.
Korisno zbog "geopolitičkih turbulencija"
Ona je dodala da koristi od pridruživanja EU u vreme "geopolitičkih turbulencija" ostavljaju značajan utisak u njenoj zemlji.
- Takođe je veoma važno za naša preduzeća, za naše industrije da im pružimo utočište i zaštitimo ih unutar Unije - poručila je šefica islandske diplomatije.
Ocenila je da bi "Island imao koristi od pridruživanja EU i u ekonomskom i bezbednosnom smislu".
- Uvek imamo višu inflaciju i kamatne stope od drugih evropskih zemalja. I ima previše monopola u ekonomiji - kazala je Torgerdur i dodala da bi "EU bi takođe imala koristi od toga da geostrateški važni i bogati Island imaju u bloku".
Ona je rekla da referendumom u avgustu vlasti Islanda "daju moć narodu".
- Rekla bih da bi bilo korisno i za Island i za Evropsku uniju da pregovaraju sada, ne za dve godine ili tako nekako, već sada - zaključila je Torgerdur.
