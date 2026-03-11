Slušaj vest

Island bi mogao da završi pregovore o pristupanju sa EU u roku od "godinu i po dana" i postane njena 28. zemlja članica.

To je za Poltiko izjavila Torgerdur Katrin Gunardotir, ministarka spoljnih poslova te zemlje.

Briselski sajt navdi da će Island 29. avgusta održati referendum o tome da li da ponovo pokrene prekinute pregovore o pridruživanju EU.

Nedavna anketa "Galupa" pokazala je da se očekuje tesan rezultat, sa 52 odsto ljudi koji su za taj potez i 48 koji se protive članstvu u Uniji.

- Ponekad ne morate da dozvolite da anketa bude ta koja vodi, već vodite sami - rekla je Torgerdur, koja predvodi proevropsku stranku Vidrajsn.

Već su deo Šengena

Island je član Evropskog ekonomskog prostora i deo Šengenske zone slobodnog putovanja, tako da se u velikoj meri već pravno uklopio sa zakonodavstvom EU.

- Kao rezultat toga, neće nam biti tako komplikovano i bio bi prilično brz proces da se zaključe pregovori o pridruživanju bloku, pod pretpostavkom da Islanđani glasaju za ponovno pokretanje pregovora - rekla je Torgerdur.

1/6 Vidi galeriju Torgerdur Katrin Gunardotir, ministarka spoljnih poslova Islanda Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA, THOMAS TRAASDAHL/RITZAU SCANPIX

Na pitanje da li Island može da pobedi kandidate koji su najviše napredovali u pregovorima o članstvu u EU, poput Crne Gore, i postane 28. članica EU, Torgerdur je rekla "da", ali i dodala da će "najveće pitanje , naravno, biti ribarstvo".

Island je podneo zahtev za članstvo u EU 2009. godine usred finansijske krize u toj zemlji, ali je zamrznuo pregovore 2013. nakon spora oko politike ribarstva i promene ekonomskih okolnosti, da bi formalno i povukao zahtev 2015. godine.

Politiko navodi da je, pre toga, Rejkjavik zatvorio 11 od 33 pregovaračka poglavlja, što je prelomna tačka koju je Crna Gora dostigla tek u poslednjih nekoliko meseci.

Zvaničnik EU, koji je insistirao na anonimnosti, rekao je prošlog meseca za ovaj medij da bi moglo da bude potrebno svega godinu dana da se zaključe pregovori s Islandom.

1/8 Vidi galeriju Island Foto: snapshot-photography/T.Seeliger / imago stock&people / Profimedia, Viktor Lazić, Shutterstock

Torgerdur je upozorila da čak i ako Islanđani kažu "da" u avgustu, još uvek će biti potrebno još jedno glasanje nakon što se pregovori okončaju.

Korisno zbog "geopolitičkih turbulencija"

Ona je dodala da koristi od pridruživanja EU u vreme "geopolitičkih turbulencija" ostavljaju značajan utisak u njenoj zemlji.

- Takođe je veoma važno za naša preduzeća, za naše industrije da im pružimo utočište i zaštitimo ih unutar Unije - poručila je šefica islandske diplomatije.

1/15 Vidi galeriju Erupcija vulkana na Islandu Foto: AP Marco Di Marco, EPA Iceland Civil Defense Almannav, EPA Anton Brink

Ocenila je da bi "Island imao koristi od pridruživanja EU i u ekonomskom i bezbednosnom smislu".

- Uvek imamo višu inflaciju i kamatne stope od drugih evropskih zemalja. I ima previše monopola u ekonomiji - kazala je Torgerdur i dodala da bi "EU bi takođe imala koristi od toga da geostrateški važni i bogati Island imaju u bloku".

1/23 Vidi galeriju Okupljanje evropskih lidera pred samit EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER HOSLET / POOL/EPA POOL

Ona je rekla da referendumom u avgustu vlasti Islanda "daju moć narodu".