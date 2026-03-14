Muškarac iz Francuske je pao sa trećeg sprata zgrade u ulici Verešmarti 19 u Budimpešti, a pad mu je ublažio automobil koji je bio parkiran ispod. 

Incident je objavljen na Fejsbuk grupi, koja takođe prikazuje mesto događaja i automobil sa razbijenim vetrobranskim staklom.

Policijska uprava Budimpešte potvrdila je da je 24-godišnji muškarac pao kroz prozor i da se u ovom slučaju ne sumnja na nelegalno delo.

Foto: Printscreen Facebook

Muškarac je identifikovan kao Alžirac i, iako je incident bio ozbiljan, njegov život više nije u opasnosti. Tačne okolnosti incidenta još nisu poznate, niti je jasno šta je dovelo do pada.

Kurir.rs/Blik

