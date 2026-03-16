Slušaj vest

Dvomesečna beba koja je hitno poslata na lečenje iz Korče zbog kritičnog stanja preminula je u bolnici u Tirani, javlja A2 CNN.

Naime, beba je dovezena u bolnicu 13. marta u teškom stanju i navodno je preminula svega nekoliko sati nakon dolaska u bolnicu, međutim uprkos intervenciji lekara, nije mogla da preživi, preneli su albanski mediji.

Istražni tim potvrdio je da su svi neophodni materijali za slučaj poslati tužilaštvu u Korči, gde će se tokom istrage otkriti da li je uzrok smrti neuhranjenost ili neki drugi zdravstveni problem koji je beba možda imala od rođenja.