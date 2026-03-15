Vlasti Moldavije izdale su danas upozorenje na zagađenje posle izlivanja goriva u reci Dnjestar.

Vlasti su "proglasile stanje ekološke uzbune u slivu reke Dnjestar u trajanju od 15 dana, počev od 16. marta 2026. godine", saopštila je vladina agencija za upravljanje krizama CNMC.

Moldavske i ukrajinske vlasti veruju da je izlivanje goriva izazvano ruskim napadom na hidroelektranu na reci Dnjestar u Ukrajini 7. marta.

Ukrajinske vlasti su prve u utorak prijavile kontaminaciju reke u blizini Ljadove i drugih gradova, nazivajući incident "manifestacijom ruske ekološke agresije".

Zagađenje se brzo proširilo nizvodno u Moldaviju, gde su timovi za vanredne situacije postavili apsorbujuće brane i pozvali stanovnike da slede zvanična uputstva dok je situacija ostala i dalje nestabilna.

Količina izlivenog goriva je nepoznata, ali su ukrajinske vlasti to opisale kao "curenje velikih razmera".

Rumunske vlasti su u subotu rasporedile tim za vanredne situacije od deset ljudi sa specijalizovanom opremom i zalihama, nakon što je Moldavija zvanično zatražila pomoć od Evropske unije.

Ukrajina i Moldavija su naglasile da je reka Dnjestar vitalni vodni resurs i da supstance na bazi nafte ugrožavaju vodeni svet blokirajući kiseonik i sunčevu svetlost.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine Moldavije optužilo je Rusiju da je "isključivo odgovorna za zagađenje".

"Ono što danas vidimo nije prirodna nesreća, već direktna posledica rata na našoj granici", dodaje se u saopštenju, preneli su francuski mediji.