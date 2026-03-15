Iran raspaljuje po Izraelu iz svih raspoloživih sredstava, a najnoviji snimak prikazuje kako izgleda kada padnu kasetne bombe na ulice.

Snimak koji je objavila izraelska policija prikazuje jednu od kasetnih bombi iz iranske balističke rakete kako pogađa centralni Izrael.

Prijavljeno je više mesta udara širom centralnog Izraela, pri čemu je nekoliko osoba ranjeno, i pričinjena je materijalna šteta.

Kasetna municija raspršuje veliki broj malih bombi iz rakete, projektila ili artiljerijske granate, koje tokom leta zahvataju široko područje, povećavajući potencijalnu opasnost po civilne ciljeve.

Izraelska hitna služba Magen David Adom (MDA) ranije u toku dana navela je da su ranjene četiri osobe povređene u napadima.

(Kurir.rs/Times Of Israel/P.V.)

