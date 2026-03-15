Ukrajinski FPV-dronovi značajno su ojačali odbranu zemlje i postali jedan od glavnih razloga velikih gubitaka ruske vojske, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Zelenski izjavio je da Rusija svakog meseca gubi na frontu do 35 hiljada vojnika. Rusija je pripremala veliku ofanzivnu operaciju, koju je planirala da započne krajem prošle godine i nastavi na proleće. Međutim, ukrajinske snage su uspele da osujete ove planove zahvaljujući sopstvenim kontradejstvima.

Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska je sprovela kontraofanzivna dejstva kako ne bi dozvolila realizaciju masovne ruske ofanzive.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi

"Rusija je pripremila veliku ofanzivnu operaciju koju su želeli da započnu krajem prošle godine i nastave ovog proleća. Kao odgovor, mi smo sproveli sopstvena kontraofanzivna dejstva kako ne bismo dopustili masovnu rusku ofanzivu“, istakao je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je naglasio da se rezultat ove operacije ne meri samo teritorijalnim dobicima, već i sačuvanim životima ukrajinskih vojnika.

"To je bio uspeh ne samo zbog teritorije, već i zbog naših ljudi, kao i zato što smo sprečili masovnu rusku ofanzivu", naglasio je on.

"Dronovi ih uništavaju"

Zelenski je takođe istakao ključnu ulogu bespilotnih letelica u obuzdavanju ruskih trupa.

"Sve ovo je u značajnoj meri postalo moguće zahvaljujući našim tehnologijama dronova. Rusija je počela da gubi 30-35 hiljada vojnika mesečno zbog dronova – FPV i drugih tipova dronova“, izjavio je on.