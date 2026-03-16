Izraelske odbrambene snage saopštile su da su uništile avion koji je navodno koristio bivši iranski vrhovni lider Ali Hamnei na aerodromu Mehrabad u Teheranu.

Prema njihovim tvrdnjama, izraelsko ratno vazduhoplovstvo je tokom noći izvelo napad u kojem je pogođen i uništen avion za koji se navodi da su ga Hamnei i drugi visoki iranski zvaničnici koristili za vojne nabavke i održavanje odnosa sa zemljama saveznicama, putem domaćih i međunarodnih letova.

Izraelska vojska ističe da uništenje ove, kako su naveli, „strateške imovine“ predstavlja udarac sposobnostima Irana za koordinaciju sa savezničkim grupama, kao i njegovim naporima u jačanju vojne moći i obnovi kapaciteta režima.

Sva dešavanja o ratu Irana sa SAD i Izraelom možete pratiti uživo u našem BLOGU.

