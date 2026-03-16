Pucnji su odjeknuli danas oko 11 sati u kancelariji guvernera okruga Kepez u turskoj pokrajini Antalija.

Lokalni mediji iz Antalije prenose da su nakon toga ljudi evakuisani iz zgrade lokalne vlade, a brojne policijske i medicinske ekipe su poslate na mesto incidenta.

Pucnjava u zgradi vlade u okrugu Kepez u turskoj pokrajini Antaliji Foto: screenshot X

List Hurijet navodi da je muškarac ušao u Okružnu direkciju za nacionalno obrazovanje koja se nalazi u vladinoj zgradi u Kepezu i otvorio vatru nasumično pre nego što se zaključao u sobu.

Navodi se da su tamo upućene i jedinice za specijalne operacije.

Vlasti su saopštile da su mere bezbednosti pojačane i da je od građana zatraženo da se drže podalje od zgrade.

Pokrenuta je istraga, a detalji će biti kasnije saopšteni javnosti.