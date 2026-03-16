Slušaj vest

Pucnji su odjeknuli danas oko 11 sati u kancelariji guvernera okruga Kepez u turskoj pokrajini Antalija.

Lokalni mediji iz Antalije prenose da su nakon toga ljudi evakuisani iz zgrade lokalne vlade, a brojne policijske i medicinske ekipe su poslate na mesto incidenta.

Pucnjava u zgradi vlade u okrugu Kepez u turskoj pokrajini Antaliji Foto: screenshot X

List Hurijet navodi da je muškarac ušao u Okružnu direkciju za nacionalno obrazovanje koja se nalazi u vladinoj zgradi u Kepezu i otvorio vatru nasumično pre nego što se zaključao u sobu.

Navodi se da su tamo upućene i jedinice za specijalne operacije.

Vlasti su saopštile da su mere bezbednosti pojačane i da je od građana zatraženo da se drže podalje od zgrade.

Pokrenuta je istraga, a detalji će biti kasnije saopšteni javnosti.

Vlasti su upozorile građane da ne prilaze području niti da stoje na mestu incidenta.

(Kurir.rs/Antalya Postasi/Hurriyet/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaHAOS NA NEBU IZNAD KLJUČNE NATO BAZE! Sirene zavijale celu noć kod Indžirlika, primećeni misteriozni objekti na nebu (VIDEO)
screenshot-4.jpg
Planeta"ANADOLSKI ŠVABA" BIĆE PREMIJER NEMAČKE POKRAJINE Ne voli ni Putina ni Erdogana, zbog skandala prekinuo političku karijeru, a onda se vratio na sam vrh (FOTO)
x EPA Ronald Wittek.jpg
Planeta"PATRIOT" VIĐEN NA AUTOPUTU U TURSKOJ! Američki PVO ide prema radarskoj bazi NATO (VIDEO)
Screenshot 2026-03-11 162050.png
PlanetaERDOGAN LEPO UPOZORIO IRAN, NATO POSTAVIO PATRIOTE U TURSKOJ! Ankara kaže da će američki PVO sistemi biti "operativno spremni" nakon obaranja BALISTIČKE RAKETE
222.jpg