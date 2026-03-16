PUCNJI U KANCELARIJI GUVERNERA U ANTALIJI, HITNA EVAKUACIJA! Turske specijalne jedinice drže ljude dalje od zgrade, napadač se zaključao (FOTO, VIDEO)
Pucnji su odjeknuli danas oko 11 sati u kancelariji guvernera okruga Kepez u turskoj pokrajini Antalija.
Lokalni mediji iz Antalije prenose da su nakon toga ljudi evakuisani iz zgrade lokalne vlade, a brojne policijske i medicinske ekipe su poslate na mesto incidenta.
List Hurijet navodi da je muškarac ušao u Okružnu direkciju za nacionalno obrazovanje koja se nalazi u vladinoj zgradi u Kepezu i otvorio vatru nasumično pre nego što se zaključao u sobu.
Navodi se da su tamo upućene i jedinice za specijalne operacije.
Vlasti su saopštile da su mere bezbednosti pojačane i da je od građana zatraženo da se drže podalje od zgrade.
Pokrenuta je istraga, a detalji će biti kasnije saopšteni javnosti.
Vlasti su upozorile građane da ne prilaze području niti da stoje na mestu incidenta.
