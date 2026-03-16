Radoslav Šikorski, šef poljske diplomatije i vicepremijer izjavio je danas u Briselu da neki političari u toj zemlji već širi narativ da je Evropska unija za Poljsku veća pretnja nego Rusija predsednika Vladimira Putina.

Šikorski je rekao da iskustvo sa Bregzitom potvrđuje da je moguće poigravati se emocijama tako da ljudi na kraju u to i poveruju.

"Britanska vlada je bila apsolutno protiv izlaska iz EU kada je raspisivala referendum. A ipak su izašli. Moguće je igrati se tako emocijama, lagati toliko o EU da će ljudi u to poverovati", kazao je Šikorski u Briselu pred sastanak šefova diplomatija članica Unije.

Šikorski je podsetio da, kada je pre dve nedelje u ekspozeu o spoljnoj politici za ovu godinu u Sejmu poljskog parlamenta upozoravao da se političari opozicije igraju vatrom kada glavnog neprijatelja vide u EU i Nemačkoj, a ne u Rusiji, da su ga tada iz opozicije, ali i šef države, koji politički pripada opciji nacionalističke desnice, kritikovali da izmišlja pretnju "Polegzita".

"Govorili su da sam izmislio temu, a sada neki ljudi u zemlji počinju da nasedaju na retoriku da je EU veća pretnja našoj zemlji od vođe Rusije. To što političari plaše Poljake nekom hipotetičkom pretnjom od strane EU onda kada imamo realnu opasnost od strane Putina znači da su pali na ispitu patriotizma", kazao je Šikorski.

Povodom učešća Poljske u programu SAFE, evropskom projektu pozajmice od 150 milijardi evra sa daleko povoljnijim kamatama i uslovima nego što bi Varšava ikada dobila, a u kojem je za naoružavanje i vojnu industriju odobreno gotovo 44 milijarde evra, opozicioni konzervativni nacionalisti iz stranke Pravo i Pravda, manje radikalni nacionalisti iz koalicije Konfederacija, zaoštrili su retoriku.

Za njih su sada maltene jedini bauk Nemačka i EU, a predsednik Karol Navrocki stavio je prošle sedmice veto na zakon o korišćenju sredstava, iako je po poslednjim anketama 56 odsto Poljaka protiv toga veta, a za učešće u SAFE.

Navrocki tvrdi da je navodno zaduženje veliko i ugrožava suverenitet Poljske.

Brisel bi, kaže on, mogao u nekom momentu da zamrzne ta sredstva ako bi na vlast došla sadašnja opozicija i ponovo ušla u spor sa EU zbog sistemskog ugrožavanja pravne države i nezavisnosti pravosuđa.

Veto šefa države ne može, međutim, da osujeti učešće Poljske u projektu SAFE, pa je opozicija zajedno sa svojim medijima krenula u žestoke napade na vladu i ceo projekat.

Ona tvrdi da su navodno premijer Donald Tusk i ministri folksdojčeri, koji po diktatu Nemačke hoće da ugroze nezavisnost i suverenitet Poljske.

"Polegzit je danas već realna pretnja. Žele ga obe Konfederacije i većina Prava i Pravde. Navrocki je njihov patron. Da razbiju EU žele: Rusija, američka MAGA i evropska desnica s Orbanom na čelu. Za Poljsku bi to bila katastrofa. Učiniću sve da ih sprečim", poručio je tokom vikenda na mreži Iks premijer Tusk.