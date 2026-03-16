DRAMA U TRAMPOVOM PREDSEDNIČKOM AVIONU! Opasno se naljutio na novinarku: "Psssst, tišina, vrlo ste naporna osoba", njeno pitanje ga je UZDRMALO! (VIDEO)
Novinarka ABC News je pitala Donalda Trampa o fotografiji sa dočeka posmrtnih ostataka američkih vojnika poginulih u sukobu sa Iranom, koja je korišćena u mejlu za prikupljanje političkih donacija. Na pitanje da li smatra da je korišćenje fotografije primereno, Tramp je odgovorio: "Smatram."
Kada ga je novinarka pitala da li prikuplja novac na osnovu poginulih vojnika, Tramp je rekao da "nije video taj imejl" i dodao:
- Mislim, neko to objavi. Za nas radi puno ljudi.
Kritika ABC Newsa
Tramp je potom istakao da "niko nije bolji prema vojsci od njega", a kada je saznao da novinarka radi za ABC News, izjavio je:
- Jedan od najgorih, najlažnijih, najkorumpiranijih, znate šta, ABC News, mislim da je to možda i najkorumpiranija medijska organizacija na planeti. Mislim da su grozni.
Obraćajući se drugom novinaru, dodao je:
- Vi ste puno bolji.
Tokom razgovora, Tramp je stavio prst na usta dok je novinarka pokušavala da postavi novo pitanje i rekao joj:
- Tišina, vrlo ste naporna osoba.
Nezadovoljstvo izveštavanjem o ratu sa Iranom
Novinarka je pitala Trampa i za komentar o šest američkih vojnika poginulih u iranskom napadu dronom na bazu u Kuvajtu. Tramp je pažljivo slušao, a nakon što je pitanje završeno, naglo se okrenuo i upitao druge novinare:
- Samo izvolite. Ko još?
Objave na društvenim mrežama
Kasnije je na društvenoj mreži Truth Social objavio više opširnih poruka u kojima napada medije zbog načina izveštavanja o ratu sa Iranom, kritikuje sudije Vrhovnog suda SAD koji su glasali protiv njegovih carina, hvali voditelja Marka Levina sa Fox Newsa.