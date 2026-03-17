broj članova obe crkve smanjio se za 1,35 miliona

Više od 600.000 nemačkih katolika i protestanata napustilo je crkvu prošle godine, dok dve glavne hrišćanske crkve u Nemačkojnastavljaju da gube vernike i članove.

Prema statistikama koje su objavile Rimokatolička crkva i Evangelička crkva u Nemačkoj (EKD), 2024. godine iz Rimokatoličke crkve istupilo je oko 307.000 vernika, što je nešto manje nego 2023. kada je crkvu napustilo 321.000 članova. EKD je prošle godine napustilo oko 350.000 vernika, što je otprilike isti broj kao godinu dana ranije.

Katolička crkva Foto: EPA/OMER MESSINGER

"Svaki izlazak iz Crkve je bolan"

Ako se vernicima koji su napustili svoje zajednice dodaju i preminuli članovi, broj registrovanih hrišćana u Nemačkoj tokom protekle godine smanjio se za 1,35 miliona.

Ukupno je u Nemačkoj prošle godine živelo 36,6 miliona građana koji pripadaju jednoj od dve najveće hrišćanske crkve. To je oko 44 odsto stanovništva, što je manje nego 2023. kada je 45,2 odsto građana bilo član neke od crkava.

- Svaki izlazak iz Crkve je bolan - rekao je novi predsednik Nemačke biskupske konferencije Hajner Vilmer prilikom predstavljanja statistika.

Istovremeno je rekao da zbog ovih brojeva ne treba gubiti nadu i ukazao na stabilan broj prvih pričešća i miropomazanja. Međutim, za razliku od susedne Francuske i Belgije, u Nemačkoj se ne beleži trend povećanja broja krštenja.

Protestantski pastor drži Sveto pismo Foto: Rojters

Skandali i crkveni porez kao okidači

Trend masovnog napuštanja crkve pojačao se nakon pedofilskih skandala u koje su bili umešani zaposleni u crkvama.