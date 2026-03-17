Slušaj vest

Avganistanje optužio pakistansku vojsku da je pogodila bolnicu u Kabulu koja leči zavisnike od droga, a portparol Ministarstva zdravlja izjavio je da je poginulo više od 200 ljudi.

Pakistanje odbacio optužbe, tvrdeći da su napadi bili usmereni isključivo na vojne ciljeve i da nisu pogođena civilna mesta.

Portparol avganistanskog Ministarstva zdravlja Šarafat Zaman izneo je broj poginulih tokom televizijskog intervjua za lokalne medije koji je objavljen na društvenoj mreži X. Rekao je da su svi delovi bolnice za lečenje bolesti zavisnosti uništeni.

Lokalne televizije prikazale su snimke na kojima se vide vatrogasci kako pokušavaju da ugase požar na ruševinama zgrade. Navodni napad dogodio se nekoliko sati nakon što su avganistanski zvaničnici izvestili da su dve strane razmenile vatru duž zajedničke granice, pri čemu su u Avganistanu poginule četiri osobe.

Portparol avganistanske vlade Zabihulah Mudžahid naveo je da su većina poginulih i ranjenih bili pacijenti koji su se lečili u toj ustanovi.

Pakistan: Napadi precizni i pažljivo izvedeni



Portparol pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, Mošaraf Zaidi, odbacio je optužbe kao neutemeljene i rekao da nijedna bolnica u Kabulu nije bila meta napada.

U objavi na mreži X pakistansko Ministarstvo informisanja navelo je da su napadi "precizno ciljali vojne objekte i infrastrukturu za podršku teroristima, uključujući skladišta tehničke opreme i municije avganistanskih talibana" i pakistanske militante koji se nalaze u Avganistanu.

Vojska kontroliše vozila na ulasku u Kabul nakon pakistanskih vazdušnih udara na avganistansku prestonicu

Dodaje se da su pakistanski napadi bili "precizni i pažljivo izvedeni kako bi se izbegla kolateralna šteta".

Ministarstvo je Mudžahidove tvrdnje nazvalo "lažnima i obmanjujućim", optužujući ga da pokušava da izazove emocije i prikrije, kako tvrdi Islamabad, "nelegitimnu podršku prekograničnom terorizmu".

Borbe počele krajem februara



Razmena optužbi dolazi samo nekoliko sati nakon što je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao talibansku vlast u Avganistanu da odmah pojača borbu protiv terorizma.

Rezolucija Saveta bezbednosti, koja je usvojena jednoglasno, ne pominje Pakistan po imenu, ali "najoštrije osuđuje sve terorističke aktivnosti, uključujući terorističke napade". Rezolucijom se takođe produžava mandat političke misije UN-a u Avganistanu, UNAMA, za tri meseca.

Pakistan često optužuje talibansku vlast u Avganistanu da pruža utočište pakistanskim talibanima, koje Sjedinjene Države smatraju terorističkom organizacijom, kao i zabranjene balučke separatističke grupe i druge militante koji često napadaju pakistanske bezbednosne snage i civile. Kabul odbacuje te optužbe.

Rat Avganistana i Pakistana. Avganistanski talibani napali su pakistanske trupe na granici kao odmazda za bombardovanje pijace i Kabula u Avganistanu. U borbama je poginulo 15 pakistanskih vojnika. Sve se to dešava u trenutku poboljšavanja odnosa između talibana i Indije koja je veliki rival Pakistanu.

Borbe su počele krajem februara nakon što je Avganistan izveo prekogranične napade kao odgovor na pakistanske vazdušne udare unutar Avganistana. Sukobi su poremetili primirje kojem je u oktobru posredovao Katar, nakon ranijih borbi u kojima su poginule desetine vojnika, civila i militanata.