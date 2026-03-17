Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odgovorio je na pretnje iranskog režima da će Ukrajinu proglasiti neprijateljem zbog njene pomoći Izraelu.

U objavi na mreži X, napisanoj na farsi jeziku, Zelenski je poručio da u iranskim izjavama nema ničeg novog. On je istakao da je tokom godina rata punog razmera čuo mnogo sličnih pretnji od strane Teherana.

Za Ukrajinu je ključno to što su se SAD i lideri zemalja Bliskog istoka zvanično obratili Kijevu za pomoć u vezi sa presretačima bespilotnih letelica.

"Obratili su nam se kako bi iskoristili naše ogromno iskustvo u sferi protivvazdušne odbrane“, naglasio je ukrajinski lider.

On je pojasnio da protivvazdušna odbrana ne predstavlja ofanzivne kapacitete, već zaštitu, i da je Ukrajina spremna da podeli svoje sisteme i znanje.

"Ne bojimo se takvih izjava; proteklih 12 godina ih čujemo svakodnevno i to za nas nije ništa novo“, rekao je Zelenski.

On je rekao i da je svestan da se PVO sistemi "Patriot" ne mogu zaustaviti napade desetine hiljada "Šahida".

Pozadina izjave Zelenskog

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu uputio je zahtev Ukrajini za pregovore o saradnji, budući da Ukrajina ima najveće svetsko iskustvo u obaranju iranskih dronova "Šahid".

Ovaj zahtev je stigao nakon što je predsednik odbora za nacionalnu bezbednost iranskog parlamenta, Ibrahim Azizi, izjavio da je Ukrajina postala "legitimna meta" zbog podrške Izraelu.