Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je novinarima da ima pravo da uradi „bilo šta“ što želi sa Kubom, tvrdeći da je ta ostrvska država propala i obećavajući da je ona sledeća na njegovoj listi protivnika nakon Irana.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada visoki zvaničnici njegove administracije više puta naglašavaju da će se rat sa Iranom završiti narednih dana, odbijajući da preciziraju ciljeve i izbegavajući pitanje korišćenja američke vojske kao "svetskog policajca".

Donald Tramp u Sobi za krizne situacije Foto: TruthSocial/RealDonaldTrump

Tokom ceremonije potpisivanja izvršne naredbe u ponedeljak, na pitanje novinara o Kubi, Tramp je odgovorio da bi mogao da uzme celo ostrvo i dodao da će verovatno imati "čast" da to učini u nekom obliku.

"Verujem da ću imati čast da uzmem Kubu. To bi bilo dobro. To je velika čast", rekao je.

Na pitanje novinara Foks njuza, Pitera Dusija, da li misli na „uzimanje Kube“, Tramp je potvrdio: