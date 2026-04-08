7:52

Trampova nova objava: Zaradiće se veliki novac, punićemo zalihe i samo se "motati okolo" da sve ide kako treba

Američki predsednik Donald Tramp obratio se ponovo na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

- Veliki dan za svetski mir! Iran želi da se to desi, dosta im je! Baš kao i svima ostalima! Sjedinjene Američke Države će pomoći u vezi sa povećanjem saobraćaja u Ormuskom moreuzu. Biće mnogo pozitivnih akcija! Zaradiće se veliki novac. Iran može da započne proces rekonstrukcije. Punićemo zalihe svih vrsta i samo ćemo se "motati okolo" kako bismo bili sigurni da sve ide kako treba. Uveren sam da hoće. Baš kao što ga doživljavamo u SAD, ovo bi moglo biti Zlatno doba Bliskog istoka!!! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je šef Bele kuće.

7:47

Tramp: Iranski uranijum savršeno zbrinut, čujem da je i Kina ubeđivala Teheran

Američki predsednik Donald Tramp je nakon objave prekida vatre s Iranom kazao za AFP da nema sumnje da su SAD izvojevale "totalnu i potpunu" ovim sporazumom.

On je rekao je da će iranski obogaćeni uranijum biti "savršeno zbrinut" u okviru sporazuma.

- U suprotnom se ne bih nagodio - rekao je Tramp, ne navodeći nikakve detalje o tome šta će se desiti s uranijumom.

Tramp je upitan da li bi se vratio svojim prvobitnim pretnjama da će uništiti iranske elektrane i mostove ako sporazum propadne.

- Moraćete da vidite - odgovorio je on.

Donald Tramp se obratio novinarima na uskršnjem događaju Foto: Alex Brandon/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/CONSOLIDATED NEWS PHOTOS (CNP)

Predsednik SAD, koji bi trebalo da putuje u Kinu narednog meseca kako bi se sastao sa kineskim kolegom Si Đinpingom, upitan je i da li je Peking bio uključen u navođenje svog ključnog saveznika Teherana da pregovara o prekidu vatre.

- Čujem da jeste - naveo je Tramp.

7:45

Nastavljeni raketni napadi uprkos prekidu vatre

Raketni napadi na Izrael i više zemalja Persijskog zaliva registrovani su rano jutros, svega nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio dogovor o dvonedeljnom primirju sa Iranom, javljaju svetske agencije.

U Izraelu i nekoliko zalivskih država oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost.

Oružane snage Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da rade na presretanju nadolazećih projektila i dronova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina potvrdilo je aktiviranje sirena i pozvalo stanovništvo da potraži skloništa.

Upozorenje na moguću opasnost izdao je i sistem civilne zaštite Saudijske Arabije za područje Al-Kara.

Izraelska vojska saopštila je da je identifikovala više talasa projektila lansiranih iz Irana i da preduzima mere za njihovo presretanje.

Prema podacima hitne službe Magen David Adom, timovi su na terenu na više lokacija u centralnom delu Izraela gde su zabeleženi udari.

Istovremeno, izraelski vojni portparol potvrdio je za CNN da Izrael nastavlja sa udarima na ciljeve u Iranu.

Ta izjava je u suprotnosti sa ranijim saopštenjem visokih zvaničnika Bele kuće, prema kojem se Izrael složio sa prekidom vatre i obustavom bombardovanja tokom dvonedeljnog primirja.

7:40

Izrael: Prekid vatre ne uključuje Liban

I Izrael je noćas izdao zvanično saopštenje o prekidu vatre sa Iranom.

- Izrael podržava odluku predsednika Trampa da obustavi napade na Iran na dve nedelje, pod uslovom da Iran odmah otvori (Ormuski) moreuz i obustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu.

Izrael takođe podržava napore SAD da se osigura da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu i terorističku pretnju za Ameriku, Izrael, arapske susede Irana i svet.

Sjedinjene Države su saopštile Izraelu da su posvećene postizanju ovih ciljeva, koje dele SAD, Izrael i regionalni saveznici Izraela, u predstojećim pregovorima.

Dvonedeljni prekid vatre ne uključuje Liban. - piše u saopštenju, koje se kosi s izjavom Pakistana da je i Liban obuhvaćen dogovorom.

Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

7:34

Šta je Tramp saopštio pre objave Šarifa

Američki predsednik Donald Tramp je prvi objavio pristanak na prekid vatre s Iranom uz posredovanje pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, sat i 28 minuta pre isteka ultimatuma koji je postavio Teheranu.

- Na osnovu razgovora sa premijerom Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su me zamolili da obustavim razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na potpuno, neposredno i bezbedno otvaranje Ormuskog moreuza, slažem se da obustavim bombardovanje i napad na Iran na period od dve nedelje - napisao je Donald Tramp na mreži Truth social. On je naveo da će ovo biti dvostrano prekid vatre.

Razlog za to je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve i veoma smo daleko od konačnog sporazuma o dugoročnom miru sa Iranom i miru na Bliskom istoku. Dobili smo predlog od 10 tačaka od Irana i verujemo da je to upotrebljiva osnova za pregovore. Skoro sve razne tačke prošlih sporova su dogovorene između Sjedinjenih Država i Irana, ali period od dve nedelje će omogućiti da se sporazum finalizuje i konsoliduje. U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsednika, a takođe i kao predstavnika zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugoročni problem blizu rešenja - naveo je Tramp.

Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

Nakon toga Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) objavio i da je Iran pristao na prekid vatre, navodeći kao potpisnika izjave Abasa Aragčija, šefa diplomatije te zemlje.

7:29

Ovako je pakistanski premijer noćas objavio prekid vatre

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif oglasio se na društvenoj mreži X u 1.50 sati noćas.

- Sa najvećom poniznošću, zadovoljstvo mi je da objavim da su se Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima, dogovorile o trenutnom prekidu vatre svuda, uključujući Liban i drugde, a koje STUPA NA SNAGU ODMAH. Toplo pozdravljam ovaj mudri gest i izražavam najdublju zahvalnost rukovodstvima obe zemlje i pozivam njihove delegacije u Islamabad u petak, 10. aprila 2026. godine, kako bi dalje pregovarale o konačnom sporazumu za rešavanje svih sporova.

Obe strane su pokazale izuzetnu mudrost i razumevanje i ostale su konstruktivno angažovane u unapređenju ciljeva mira i stabilnosti. Iskreno se nadamo da će "Razgovori u Islamabadu" biti uspešni u postizanju održivog mira i želimo da podelimo još dobrih vesti u narednim danima! - napisao je Šarif.

Šehbaz Šarif, premijer Pakistana Foto: Alex Brandon/AP, Hasnoor Hussain/Pool Reuters, Hasnoor Hussain / POOL/REUTERS POOL

7:18

Rezime 39. dana rata

Rezime 39. dana rata

Ne propustitePlanetaTRAMP SAOPŠTIO REZULTATE PREGOVORA SA IRANOM! Ovo je odluka koju je čekao ceo svet: Primirje od dve nedelje, uz jedan uslov!
Donald Tramp
Planeta"IRAN BI MOGAO DA BUDE UNIŠTEN ZA JEDNU NOĆ!" Traga se za osobom koja je odala informacije novinaru! Oglasio se i Modžtaba: Sve to je sramota! (VIDEO, FOTO)
PlanetaTRAMPOV ULTIMATUM IRANU: Ako ne bude dogovora, dižemo im celu zemlju u vazduh! Teheran: Ako to uradi, gađaćemo SVE identično što je u vlasništvu SAD! (VIDEO)
PlanetaTRAMP OBJAVIO ŠOKANTAN SNIMAK: "Veliki napad na Teheran, ubijeno mnogo iranskih vođa"! Iran odgovorio na Trampov ultimatum: Ceo region će postati PAKAO za vas!
