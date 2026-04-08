TRAMP: VELIKI DAN ZA SVETSKI MIR, IRANSKI URANIJUM ZBRINUT, ZARADIĆE SE VELIKI NOVAC! Rakete još nisu čule za prekid vatre, Izrael kaže da se ne odnosi na Liban
Danas je 40. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i prvi dan dvonedeljenog prekida vatre koji dogovoren između Vašingtona i Teherana.
Posrednik u pregovorima bio je Pakistan, zemlja koja raspolaže nuklearnim oružjem i čije je prekid vatre s Indijom, nakon kratkotrajnog oružanog sukoba, prošlog proleća ispregovarao upravo američki predsednik Donald Tramp.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je prekid vatre između Amerike i Irana svega deset minuta pred istek ultimatuma koji je Tramp dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz ili će "umreti cela jedna civilizacija i više nikada neće oživeti".
Šarifova objava usledila je nakon Trampove poruke da je pristao na inicijativu Pakistana.
Trampova nova objava: Zaradiće se veliki novac, punićemo zalihe i samo se "motati okolo" da sve ide kako treba
Američki predsednik Donald Tramp obratio se ponovo na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).
- Veliki dan za svetski mir! Iran želi da se to desi, dosta im je! Baš kao i svima ostalima! Sjedinjene Američke Države će pomoći u vezi sa povećanjem saobraćaja u Ormuskom moreuzu. Biće mnogo pozitivnih akcija! Zaradiće se veliki novac. Iran može da započne proces rekonstrukcije. Punićemo zalihe svih vrsta i samo ćemo se "motati okolo" kako bismo bili sigurni da sve ide kako treba. Uveren sam da hoće. Baš kao što ga doživljavamo u SAD, ovo bi moglo biti Zlatno doba Bliskog istoka!!! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je šef Bele kuće.
Tramp: Iranski uranijum savršeno zbrinut, čujem da je i Kina ubeđivala Teheran
Američki predsednik Donald Tramp je nakon objave prekida vatre s Iranom kazao za AFP da nema sumnje da su SAD izvojevale "totalnu i potpunu" ovim sporazumom.
On je rekao je da će iranski obogaćeni uranijum biti "savršeno zbrinut" u okviru sporazuma.
- U suprotnom se ne bih nagodio - rekao je Tramp, ne navodeći nikakve detalje o tome šta će se desiti s uranijumom.
Tramp je upitan da li bi se vratio svojim prvobitnim pretnjama da će uništiti iranske elektrane i mostove ako sporazum propadne.
- Moraćete da vidite - odgovorio je on.
Predsednik SAD, koji bi trebalo da putuje u Kinu narednog meseca kako bi se sastao sa kineskim kolegom Si Đinpingom, upitan je i da li je Peking bio uključen u navođenje svog ključnog saveznika Teherana da pregovara o prekidu vatre.
- Čujem da jeste - naveo je Tramp.
Nastavljeni raketni napadi uprkos prekidu vatre
Raketni napadi na Izrael i više zemalja Persijskog zaliva registrovani su rano jutros, svega nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio dogovor o dvonedeljnom primirju sa Iranom, javljaju svetske agencije.
U Izraelu i nekoliko zalivskih država oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost.
Oružane snage Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da rade na presretanju nadolazećih projektila i dronova.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina potvrdilo je aktiviranje sirena i pozvalo stanovništvo da potraži skloništa.
Upozorenje na moguću opasnost izdao je i sistem civilne zaštite Saudijske Arabije za područje Al-Kara.
Izraelska vojska saopštila je da je identifikovala više talasa projektila lansiranih iz Irana i da preduzima mere za njihovo presretanje.
Prema podacima hitne službe Magen David Adom, timovi su na terenu na više lokacija u centralnom delu Izraela gde su zabeleženi udari.
Istovremeno, izraelski vojni portparol potvrdio je za CNN da Izrael nastavlja sa udarima na ciljeve u Iranu.
Ta izjava je u suprotnosti sa ranijim saopštenjem visokih zvaničnika Bele kuće, prema kojem se Izrael složio sa prekidom vatre i obustavom bombardovanja tokom dvonedeljnog primirja.
Izrael: Prekid vatre ne uključuje Liban
I Izrael je noćas izdao zvanično saopštenje o prekidu vatre sa Iranom.
- Izrael podržava odluku predsednika Trampa da obustavi napade na Iran na dve nedelje, pod uslovom da Iran odmah otvori (Ormuski) moreuz i obustavi sve napade na SAD, Izrael i zemlje u regionu.
Izrael takođe podržava napore SAD da se osigura da Iran više ne predstavlja nuklearnu, raketnu i terorističku pretnju za Ameriku, Izrael, arapske susede Irana i svet.
Sjedinjene Države su saopštile Izraelu da su posvećene postizanju ovih ciljeva, koje dele SAD, Izrael i regionalni saveznici Izraela, u predstojećim pregovorima.
Dvonedeljni prekid vatre ne uključuje Liban. - piše u saopštenju, koje se kosi s izjavom Pakistana da je i Liban obuhvaćen dogovorom.
Šta je Tramp saopštio pre objave Šarifa
Američki predsednik Donald Tramp je prvi objavio pristanak na prekid vatre s Iranom uz posredovanje pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, sat i 28 minuta pre isteka ultimatuma koji je postavio Teheranu.
- Na osnovu razgovora sa premijerom Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su me zamolili da obustavim razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na potpuno, neposredno i bezbedno otvaranje Ormuskog moreuza, slažem se da obustavim bombardovanje i napad na Iran na period od dve nedelje - napisao je Donald Tramp na mreži Truth social. On je naveo da će ovo biti dvostrano prekid vatre.
Razlog za to je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve i veoma smo daleko od konačnog sporazuma o dugoročnom miru sa Iranom i miru na Bliskom istoku. Dobili smo predlog od 10 tačaka od Irana i verujemo da je to upotrebljiva osnova za pregovore. Skoro sve razne tačke prošlih sporova su dogovorene između Sjedinjenih Država i Irana, ali period od dve nedelje će omogućiti da se sporazum finalizuje i konsoliduje. U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsednika, a takođe i kao predstavnika zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugoročni problem blizu rešenja - naveo je Tramp.
Nakon toga Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) objavio i da je Iran pristao na prekid vatre, navodeći kao potpisnika izjave Abasa Aragčija, šefa diplomatije te zemlje.
Ovako je pakistanski premijer noćas objavio prekid vatre
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif oglasio se na društvenoj mreži X u 1.50 sati noćas.
- Sa najvećom poniznošću, zadovoljstvo mi je da objavim da su se Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima, dogovorile o trenutnom prekidu vatre svuda, uključujući Liban i drugde, a koje STUPA NA SNAGU ODMAH. Toplo pozdravljam ovaj mudri gest i izražavam najdublju zahvalnost rukovodstvima obe zemlje i pozivam njihove delegacije u Islamabad u petak, 10. aprila 2026. godine, kako bi dalje pregovarale o konačnom sporazumu za rešavanje svih sporova.
Obe strane su pokazale izuzetnu mudrost i razumevanje i ostale su konstruktivno angažovane u unapređenju ciljeva mira i stabilnosti. Iskreno se nadamo da će "Razgovori u Islamabadu" biti uspešni u postizanju održivog mira i želimo da podelimo još dobrih vesti u narednim danima! - napisao je Šarif.
Rezime 39. dana rata
