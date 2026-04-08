Danas je 40. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i prvi dan dvonedeljenog prekida vatre koji dogovoren između Vašingtona i Teherana.

Posrednik u pregovorima bio je Pakistan, zemlja koja raspolaže nuklearnim oružjem i čije je prekid vatre s Indijom, nakon kratkotrajnog oružanog sukoba, prošlog proleća ispregovarao upravo američki predsednik Donald Tramp.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif objavio je prekid vatre između Amerike i Irana svega deset minuta pred istek ultimatuma koji je Tramp dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz ili će "umreti cela jedna civilizacija i više nikada neće oživeti".