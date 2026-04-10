"NISMO SE TAKO DOGOVORILI"! Tramp napao Teheran, Hezbolah krenuo u odmazdu, masovni raketni napad iz Libana na Izrael, sirene zavijaju u Tel Avivu (FOTO, VIDEO)
Danas je 42. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i treći dan prekida vatre, američki predsednik Tramp ponovo preti Teheranu zbog izveštaja o naplati taksi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuski moreuz.
Šef Bele kuće je sinoć poručio Irancima da "bolje da to ne rade, a ako rade, bolje da odmah prestanu".
Vens na ispitu karijere, vodiće pregovore s Iranom, uloga kakvu nijedan potpredsednik SAD nije imao: Veliki rizik, velika nagrada
Američki potpredsednik Džej Di Vens putuje u Pakistan sa naređenjem predsednika Donalda Trampa da pretvori krhki prekid vatre u Iranu u trajni mirovni sporazum.
Gardijan navodi da će za 41-godišnjeg Vensa, koji se primetno držao po strani od početka sukoba na Bliskom istoku, ovo biti jedan od najvećih trenutaka u karijeri.
Ali, čovek koji se smatra vodećim kandidatom na predsedničkim izborima u SAD 2028. suočiće se i sa ogromnim izazovima kada pregovori počnu sutra u pakistanskoj prestonici Islamabadu.
- Ne mogu da se setim slučaja u kojem je potpredsednik (SAD) vodio formalne pregovore kao u ovom slučaju. Ovo je veliki rizik, ali je velika i nagrada - kazao je za AFP Aron Volf Manes, predavač na Školi za javnu politiku Univerziteta u Merilendu i stručnjak za ulogu američkih potpredsednika u spoljnoj politici.
Britanski list podseća da je Vens izgradio sopstveni politički brend kao otvoreni antiintervencionista koji je želeo da spreči Ameriku da ulazi u bilo kakve dalje strane ratove, što mu je postajalo sve teže nakon što je Tramp pokrenuo rat u Iranu.
ISW: Iran zadržavanjem kontrole nad Ormuskim moreuzom želi da iznudi ustupke od Amerike tokom pregovora
Institut za proučavanje rata (ISW) iz Vašingtona smatra da Iran preduzima korake kako bi zadržao kontrolu nad pomorskim saobraćajem kroz Ormuski moreuz i tako vršio pritisak na SAD.
- Efekat toga je da će cene nafte ostati visoke, tako da će Iran ući u predstojeće pregovore sa SAD sa većom prednošću kako bi izvukao ustupke - piše u izveštaju ISW.
Navodi se da su iranski zvaničnici poručili da Iran neće dozvoliti da više od 15 brodova dnevno prođe kroz moreuz.
Pre rata, do 140 brodova dnevno je prolazilo kroz moreuz.
Iranska organizacija za luke i pomorstvo objavila je 8. aprila grafikon kojim se brodovima nalaže da prate određene rute ulaska i izlaska u koordinaciji sa mornaricom Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) kako bi prošli kroz moreuz.
Ove rute pomeraju međunarodni pomorski saobraćaj u vode koje kontroliše Iran, uz upozorenje da brodovi rizikuju da naiđu na mine van ovih ruta.
IDF objavio šta je sve bombardovao u Iranu tokom operacije "Rika lavova"
Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži X na farsiju, jeziku kojim se govori u Iranu, statističke podatke učinka vazduhoplovnih snaga tokom operacije "Rika lavova".
Pod parolom "Preciznost, autoritet, odlučnost" navedeno je sledeće:
8.500+ operativnih letova u Iranu
1.000+ ofanzivnih vazdušnih operacija u Iranu
18.000+ upotrebljenih komada municije
10.800+ izvedenih udara
Izvršeni na više od 6.700 komponenti i 4.000 ciljeva
Sirene se oglasile i u Tel Avivu
Rojters je objavio da su se sirene za vazdušnu opasnost oglasile jutros u Tel Avivu.
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su u pitanju raketni napadi Hezbolaha na Izrael.
Hezbolah raketirao sever Izraela i IDF u Libanu
Proiranska ekstremistička organizacija Hezbolah potvrdila je da je izvela raketni napad na sever Izraela.
Nešto ranije, izraelske službe za vanredne situacije saopštile su da reaguju na taj napad pokrenut na severu Izraela.
Izraelski mediji su izvestili da su se sirene oglasile u oblasti Haife.
Saopštenje Hezbolaha objavila je libanska televizija Al Manar, povezana sa njim.
Hezbolah u njemu preuzima odgovornost za napad i navodi da je Haifa ciljana "baražnom paljbom unapređenih raketa".
U saopštenju se navodi da je to učinjeno jer se Hezbolah "pridržavao prekida vatre“, dok "neprijatelj nije".
U drugom saopštenju koje se pripisuje Hezbolahu navodi se da su rakete ispaljene i na izraelske vojnike u gradu Bint Džbejl u Libanu.
Izraelske odbrambene snage (IDF) nisu komentarisale ove navode.
Tramp: Iran veoma loše obavlja posao, neki bi rekli nečasno, nismo se tako dogovorili!
Američki predsednik Donald Tramp objavio je noćas na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) novo upozorenje Teheranu.
- Iran veoma loše obavlja posao, neki bi rekli nečasno, u vezi sa dozvoljavanjem prolaska nafte kroz Ormuski moreuz. Nismo se tako dogovorili! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - napisao je šef Bele kuće.
Rezime 41. dana od početka rata
Sve što se juče dešavalo u sukobima na Bliskom istoku imate u našem blogu OVDE.