44. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i peti dan prekida vatre obeležio je krah pregovora Amerike i Irana koji su juče započeti u Islamabadu!

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je u nedelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan posle 21 sata razgovora koji nisu uspeli da postignu sporazum sa Teheranom.

S druge strane, Iran je saopštio da su „nerazumni zahtevi“ Sjedinjenih Država izazvali propast pregovora.