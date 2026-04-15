Iran je tajno nabavio kineski špijunski satelit, dajući Islamskoj Republici novu mogućnost da cilja američke vojne baze širom Bliskog istoka tokom nedavnog rata, objavio je Fajnenšel tajms.

Satelit TEE-01B, koji je izgradila i lansirala kineska kompanija Earth Eye Co., preuzelo je Ratno vazduhoplovstvo Korpusa islamske revolucionarne garde krajem 2024. godine nakon što je lansiran u svemir iz Kine, prema izveštaju koji se poziva na poverljive iranske vojne dokumente.

Iranski vojni komandanti su usmerili satelit da prati ključne lokacije američke vojske, naveo je list, pozivajući se na vremenski označene liste koordinata, satelitske snimke i stručnu analizu.

Novi napadi Izraela i SAD na iransku prestonicu Teheran

Slike su snimljene u martu, pre i posle napada dronovima i raketama na te lokacije, prema Fajnenšl Tajmsu. Rojters nije mogao da potvrdi izveštaj.

Bela kuća, CIA, Pentagon, kinesko Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo odbrane, Earth Eye Co. i Emposat nisu odgovorili na Rojtersove zahteve za komentar.

Američka vojska

Kao deo sporazuma, iranskim snagama je dat pristup komercijalnim zemaljskim stanicama kojima upravlja Emposat, pekinški dobavljač satelitskih usluga komandovanja i kontrole sa mrežom koja obuhvata Aziju, Latinsku Ameriku i druge regione, navodi se u izveštaju.

Satelit je snimio slike vazduhoplovne baze Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji 13, 14. i 15. marta, navodi Fajnenšl Tajms.

Dana 14. marta, predsednik SAD Donald Tramp potvrdio je da su američki avioni u bazi pogođeni.

Ostaci aviona za koje Iran tvrdi da je američki borbeni avion koji je oboren iznad centralnog dela zemlje

Prema izveštaju, satelit je takođe pratio vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti u Jordanu, kao i lokacije u blizini američke mornaričke baze Pete flote u Manami, Bahrein, i aerodroma Erbil, Irak, otprilike u vreme kada su iranske snage napale objekte u tim oblastima.

(Kurir.rs/Fajnenšl Tajms/Jutarnji.hr)

