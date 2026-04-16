TRAMP OBJAVIO SNIMAK MARINACA KOJI SU PRESRELI IRANSKI BROD! Čuje se upozorenje da "ne pokušava da probije blokadu", Kina traži od Teherana "normalnu plovidbu"
Danas je 48. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i deveti dan prekida vatre, Bela kuća negirala da je američka strana tražila produženje obustave neprijateljstava.
Iz Vašingtona je, međutim, potvrđeno da su "u toku" razgovori o mogućem održavanju druge runde pregovora Amerike i Irana, uz ocenu da su oni "produktivni".
Načelnik Generalštaba pakistanske vojske u Teheranu, sprema drugu rundu pregovora Irana s Amerikom
Asim Munir, načelnik Generalštaba vojske Pakistana, sastaje se danas s iranskim zvaničnicima u Teheranu kako bi pokušao da smanji tenzije u višestrukim sukobima na Bliskom istoku i zakazao drugu rundu mirovnih pregovora sa SAD.
Bela kuća je saopštila da bi sledeća runda razgovora mogla da se održi u Pakistanu, gde je organizovana i prva, ali i dalje nema konačne odluke.
Pakistan je postao ključni posrednik u rešavanju sukoba Amerike i Irana nakon prve runde mirovnih pregovora u Islamabadu, iako tokom njih nije iznađeno konkretno rešenje.
Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči je juče razgovarao na preliminarnom sastanku sa Munirom, prenosi AP navode iranskih medija.
Izrael potvrdio da će Netanjahu danas da razgovara sa libanskim predsednikom
Neimenovani izraelski zvaničnik kazao je za CNN da će premijer Benjamin Netanjahu razgovaracti danas sa libanskim predsednikom Džozefom Aunom.
Američka televizija podseća da su Izrael i Liban ranije ove nedelje u Vašingtonu održali prve direktne razgovore delegacija za poslednjih 40 godina, ali su borbe između Izraela i Hezbolaha nastavljene uprkos pregovorima.
Izraelska vojska poziva Libance na jugu da se hitno evakuišu: Svako ko je blizu Hezbolaha izlaže život opasnosti
Izraelska vojska je objavila danas da mora da "snažno" dejstvuje u južnom Libanu protiv Hezbolaha i ponovila upozorenje tamošnjem stanovništvu da se "hitno" evakuišu sa tog područja.
Avičaj Adrej, portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) za arapsko govorno područje, upozorio je da su vazdušni napadi "u toku" i da je naredba za evakuaciju stanovnika izdata "zbog brige za bezbednost" stanovništva.
- Ponavljamo i pozivamo vas da se hitno evakuišete iz domova i krenete... severno od reke Zahrani. Svako ko je prisutan u blizini elemenata Hezbolaha, njihovih objekata ili njihovih borbenih sredstava izlaže život opasnosti. Pažnja: Svako kretanje ka jugu može izložiti vaše živote opasnosti - poručio je Adrej.
Izrael je prošle nedelje kritikovan zbog vazdušnih udara na civilna područja Libana, uključujući i glavni grad Bejrut u kojima su poginule stotine ljudi.
Liban ne zna o čemu Tramp priča: Nisu upoznati ni sa kakvim predstojećim kontaktom predsednika s Izraelom
BBC prenosi izjavu neimenovanog zvaničnika u kabinetu predsednika Libana koji je kazao da ta zemlja nije upoznata ni sa kakvim predstojećim kontaktom s Izraelom.
On je to rekao nakon objave američkog predsednika Donalda Trampa na društvenim mrežama u kojoj je za danas najavio razgovor lidera dve zemlje.
Tramp najavio prvi razgovor lidera Izraela i Libana posle 34 godine
Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) najavu prvog razgovora lidera Izraela i Libana.
- Pokušavam da obezbedim malo prostora za disanje između Izraela i LIbana. Prošlo je puno vremena otkad su dva lidera razgovarali, 34 godine. To će se dogoditi sutra. Lepo! Predsednik D. DŽ. T. - piše u objavi.
Poruka je napisana noćas malo pre ponoći po vremenu na istočnoj obali SAD, što bi značilo da bi razgovor trebalo da se desi danas.
Kina traži od Irana "normalnu plovidbu" u Ormuskom moreuzu
Vang Ji, ministar spoljnih poslova Kine, pozvao je iranskog kolegu Abasa Aragčija da uloži napore kako bi se obnovila normalna plovidba u Ormuskom moreuzu.
Vang je rekao da, iako suverenitet i bezbednost Irana u Ormuskom moreuzu treba poštovati i štititi, sloboda i bezbednost plovidbe tom pomorskom rutom akođe treba da budu garantovani.
- Postoji jednoglasan interes za otvaranje moreuza. Kina podržava održavanje prekida vatre i nastavak pregovora - rekao je Vang.
CENTCOM: Iranski brod "uspešno preusmeren" natrag, od početka blokade vraćeno deset u matične luke
BBC prenosi saopštenje Centralne komande (CENTCOM) američke vojske, zadužene za Bliski istok, da je presrela teretni brod pod iranskom zastavom koji je pokušao da izbegne blokadu u Osmuskom moreuzu.
Navodi se da je brod presretnut u utorak nakon što je napustio iranski lučki grad Bandar Abas i izašao iz moreuza.
Navodi se da je razarač američke mornarice "USS Spruans" uočio i "uspešno preusmerio brod", koji se vratio u Iran.
CENTCOM dodaje da je sada uspešno vraćeno deset brodova natrag ka Iranu i da nijedan nije probio blokadu otkako je ona uvedena u ponedeljak.
S druge strane, od početka blokade bilo je više medijskih izveštaja o njenom probijanju.
Tramp objavio snimak upozorenja američkih marinaca brodu u Ormuskom moreuzu: Ukoliko se ne budete pridržavali blokade primenićemo silu
Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) snimak Foks njuza na kojem se vide brodovi Ratne mornarice SAD koji blokiraju prolaz kroz Ormuski moreuz svim plovilima koja dolaze ili odlaze iz iranskih luka.
U klipu se čuje glas američkog marinca koji upozorava presretnuti brod da "ne pokušava da probije blokadu".
- Okrenite se i budite spremni za naše ukrcavanje. Ukoliko se ne budete pridržavali blokade primenićemo silu. Celokupna Ratna mornarica je spremna da silom natera na pridržavanje blokadi - glasi poruka.
Rezime 47. dana od početka rata
