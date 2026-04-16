Satelitski snimci koje je dobio Rojters pokazuju da Kina koristi brodove i plutajuću barijeru kako bi pooštrila kontrolu nad ulazom u Skarboro Šol u Južnom kineskom moru, usred rastućih tenzija sa Filipinima oko spornog područja.

Skarboro Šol je jedno od najspornijih pomorskih područja u Aziji, a neke diplomate i analitičari strahuju da bi dugotrajne tenzije mogle eskalirati u oružani sukob.

Prisustvo četiri ribarska broda, patrolnog broda kineske mornarice ili obalske straže i nove plutajuće barijere dolazi u trenutku kada Filipini šalju sopstvene brodove obalske straže i ribarske čamce da podrže svoje ribare, koje često teraju veće kineske patrole, izvestio je Rojters.

Fotografije snimljene 10. i 11. aprila prikazuju ribarske brodove usidrene duž ulaza u plićak, dok video od 11. aprila prikazuje plutajuću barijeru koja se proteže preko njega.

Firma Vantor, koja pruža satelitskih snimaka, navela je da se neposredno izvan ulaza nazire plovilo koje verovatno pripada kineskoj mornarici ili obalnoj straži.

Kinesko ministarstvo odbrane nije odmah odgovorilo na Rojtersov upit za komentar o raspoređivanju snaga na ulazu u greben i razlozima za takvu odluku.

Tradicionalno bogato ribolovno područje

Skarboro Šol, tradicionalno bogato ribarsko područje, nalazi se u potpunosti unutar ekonomske zone Filipina, ali Kina takođe polaže pravo na njega kao svoju teritoriju.

Prošle godine Kina tamo je odobrila uspostavlajnje nacionalnog rezervata prirode, što je uznemirilo filipinske sigurnosne zvaničnike, koji su taj potez nazvali "očitim izgovorom za okupaciju".

Barijera duga 352 metra

Džej Tarijela, portparol filipinske obalske straže, izjavio je u sredu za Rojters da je kineska vlada 10. i 11. aprila na ulazu postavila plutajuću barijeru dugu 352 metra.

- Šest brodova kineske obalske straže primećeno je unutar grebena, a još tri su primećena napolju, očigledno ometajući ulaz u BDM - rekao je on, koristeći filipinski naziv za greben, Bajo de Masinlok. Kina ga zove ostrvo Huangjan.

Iako je filipinska obalska straža u prošlosti probila takve barijere, Tarijela je rekao da je kineska strana izgleda uklonila poslednju tokom vikenda, ali filipinska mornarica kaže da nastavlja patrole.

- Naša procena, zasnovana na prošlim iskustvima, jeste da uvek reaguju sa sumnjom kada prate grupu filipinskih ribarskih brodova - dodao je Tarijela.

Portparol filipinske mornarice Roj Trinidad rekao je u utorak da je deset brodova kineske obalske straže primećeno na grebenu od 5. do 12. aprila.

Suverenitet nikada nije uspostavljen

Uprkos sporovima, suverenitet nad grebenom nije rešen i područje je pod kontrolom Pekinga, iako Filipini i dalje pokušavaju da deluju tamo. Kina je prisutna od 2012. nakon sukoba, dok Manila tvrdi da deo kineskih brodova čini pomorska milicija, što Peking negira.

U januaru su Filipini i SAD održali zajedničku pomorsku vežbu u blizini grebena. Vojna saradnja je ojačana tokom mandata predsednika Ferdinanda Markosa Mlađeg, kao odgovor na sve veće kinesko prisustvo u Južnom kineskom moru.

"Kina bi mogla da iskoristi američku preokupaciju Iranom i Ormuzom"

Ovog meseca, hiljade vojnika iz obe zemlje spremne su da započnu velike vežbe širom filipinskog arhipelaga, uključujući i provinciju Zambales, čija je obala udaljena oko 120 nautičkih milja od Skarboro Šola.

Diplomate kažu da se vežbe i šire tenzije pažljivo prate iz straha da bi Kina mogla da iskoristi percepciju da su SAD preokupirane sukobom sa Iranom i naporima da se ponovo otvori vitalni Ormuski moreuz.

Prekretnica iz 2016. godine, koju je doneo Stalni arbitražni sud o raznim pitanjima Južnog kineskog mora, bila je u korist Manile, ali je uspostavljanje suvereniteta nad Skarboro Šolom bilo van njene nadležnosti.