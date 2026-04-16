Svako sveobuhvatno primirje mora da obuhvati Liban, rekao je predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf tokom sastanka sa načelnikom pakistanske vojske Asimom Munirom u Teheranu.

„Liban mora biti sastavni deo svakog sveobuhvatnog primirja“, naglasio je Galibaf. Takođe je naglasio potrebu da svaki takav sporazum obuhvati sva područja sukoba i pozvao posrednike da obezbede njegovu punu primenu.

U razgovoru, Galibaf je potvrdio da se Iran zalaže za širi regionalni mir i jačanje veza sa susednim zemljama, a odnose sa Pakistanom je opisao kao prioritet. Pozvao je na produbljivanje ekonomske, političke i bezbednosne saradnje.

Novi izraelski vazdušni napadi na libansku prestonicu Bejrut Foto: Hassan Ammar/AP

Takođe je rekao da Iran ostaje posvećen miru, ali je optužio Sjedinjene Države da potkopavaju napredak nepoštovanjem svojih obaveza.

Načelnik pakistanske vojske pozdravio je razgovore i naglasio da Pakistan od početka sukoba radi na sprečavanju nestabilnosti duž granice sa Iranom.

„Svestan sam važnosti prekida vatre u Libanu i pratiću razvoj događaja“, rekao je Munir.

Dodao je da će Islamabad nastaviti svoje diplomatske napore usmerene na smirivanje tenzija i očuvanje regionalne stabilnosti. Munir se u Teheranu sastao i sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, ali saopštenje nakon tog sastanka još nije objavljeno.

Ne propustitePlanetaPOSTIGNUT SPORAZUM O DESETODNEVNOM PRIMIRJU IZRAELA I LIBANA: Tramp objavio prekid vatre bez odobrenja Izraela? GNEV U TEL AVIVU!
Donirana hrana Liban (6).jpg
Planeta"IZDAJA I STRATEŠKA GREŠKA": Izraelska opozicija besna zbog primirja sa Libanom! "Hezbolahu se ponovo daje vreme da se oporavi i ojača"
x AP Hassan Ammar copy.jpg
Planeta"IRAN JE PRISTAO SKORO NA SVE"! Tramp: Mogao bih da otputujem u Pakistan ako bude potpisan sporazum sa Teheranom! Bes u Izraelu zbog sporazuma sa Libanom!
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
PlanetaPOGLEDAJTE KAKO IZRAELSKI PVO TUČE IZNAD GRADA DA ODBRANI HEZBOLAHOVE RAKETE! Iz Libana ispaljeno oko 25 projektila ka Kirjat Šmoni (VIDEO)
Screenshot 2026-04-14 182718.png
Planeta"SPREČILI SMO INVAZIJU HEZBOLAHA!" Netanjahu sa vojnicima u Libanu
Screenshot 2026-04-12 212041.png
PlanetaIZRAEL SISTEMATSKI UNIŠTAVA SELA U LIBANU: Vojska koristi taktiku iz Gaze, ZATIRU SE čitava područja i uništavaju sve kuće!
Donirana hrana Liban (2).jpg
PlanetaIZRAEL PRISTAJE NA PREGOVORE SA LIBANOM POD DVA USLOVA! Netanjahu: Želimo pravi mirovni sporazum i tražimo da se Hezbolah razoruža
x AP Hassan Ammar copy.jpg