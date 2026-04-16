IRAN OPET POSTAVLJA USLOVE: "Liban mora biti sastavni deo svakog sveobuhvatnog primirja"
Svako sveobuhvatno primirje mora da obuhvati Liban, rekao je predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf tokom sastanka sa načelnikom pakistanske vojske Asimom Munirom u Teheranu.
„Liban mora biti sastavni deo svakog sveobuhvatnog primirja“, naglasio je Galibaf. Takođe je naglasio potrebu da svaki takav sporazum obuhvati sva područja sukoba i pozvao posrednike da obezbede njegovu punu primenu.
U razgovoru, Galibaf je potvrdio da se Iran zalaže za širi regionalni mir i jačanje veza sa susednim zemljama, a odnose sa Pakistanom je opisao kao prioritet. Pozvao je na produbljivanje ekonomske, političke i bezbednosne saradnje.
Takođe je rekao da Iran ostaje posvećen miru, ali je optužio Sjedinjene Države da potkopavaju napredak nepoštovanjem svojih obaveza.
Načelnik pakistanske vojske pozdravio je razgovore i naglasio da Pakistan od početka sukoba radi na sprečavanju nestabilnosti duž granice sa Iranom.
„Svestan sam važnosti prekida vatre u Libanu i pratiću razvoj događaja“, rekao je Munir.
Dodao je da će Islamabad nastaviti svoje diplomatske napore usmerene na smirivanje tenzija i očuvanje regionalne stabilnosti. Munir se u Teheranu sastao i sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, ali saopštenje nakon tog sastanka još nije objavljeno.