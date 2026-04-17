Više od 300 građana Zapadne Afrike, uključujući 113 dece, spaseno je u akciji Službe za imigraciju Gane usmerenoj na mreže uličnog prosjačenja u glavnom gradu Akri, saopšteno je danas.

Operacija je bila usmerena na grupe osumnjičene za ulično prosjačenje koje iskorišćavaju strane državljane, žrtve trgovine ljudima u delovima regiona Velika Akra.

Prema izveštaju Stejt departmenta SAD iz 2024. godine, Gana ne ispunjava minimalne standarde za eliminisanje trgovine ljudima, uprkos naporima vlade.

Zemlja je izvor, tranzitna i destinaciona tačka za trgovinu ljudima u Zapadnoj Africi.

Nisu objavljene nacionalnosti 305 spasenih osoba, ali se navodi da među njima ima 36 dečaka, 77 devojčica, 66 žena i 126 muškaraca.

Agencija je istakla da veliki broj maloletnika ukazuje na rastuću zabrinutost zbog korišćenja dece u organizovanim šemama prosjačenja povezanim sa trgovinom ljudima, a operacija je sprovedena kako bi se raskinule mreže koje iskorišćavaju strane državljane, posebno žene i decu, često pod prinudnim aranžmanima.

