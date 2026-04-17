RUSIJA SPREMA NOVU OFANZIVU! Putin cilja osvajanje ove teritorije do kraja septembra, tvrde ukrajinski obaveštajci: Dva poteza Moskve najavljuju KLJUČNI OKRŠAJ
Rusija priprema novu kopnenu ofanzivu na jugoistoku Ukrajine i cilj joj je da osvoji ceo Donbas do septembra, prema podacima ukrajinske vojne obaveštajne službe.
U razgovoru za Fajnenšel tajms (FT) prošlog petka, Vadim Skibicki, zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave (GUO) ukrajinske vojske, rekao je da Moskva pojačava svoje prisustvo na bojištu i eskalira udare dugog dometa.
Skibicki je otkrio da Rusija raspoređuje dodatnih 20.000 vojnika iz svoje strateške rezerve, čime se ukupan broj ruskih snaga u Ukrajini povećava na oko 680.000.
Rusija intenzivira raketnu kampanju
Istovremeno, Moskva intenzivira svoju raketnu kampanju.
Rusija proizvodi približno 60 raketa Iskander mesečno i proširila je svoj kapacitet lansirnih sistema, povećavajući pritisak na ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.
Upozorio je da Ukrajini i dalje nedostaju napredni sistemi poput američkog Patriota, ostavljajući kritičnu infrastrukturu – posebno energetska postrojenja teško oštećena tokom zimskih udara – veoma ranjivom.
Prema rečima Skibickog, rastući obim raketnih i dronova napada deo je šire strategije za degradaciju ukrajinske infrastrukture i oblikovanje bojnog polja pre planirane prolećno-letnje ofanzive.
Obaveštajna procena podeljena sa FT ukazuje da je cilj Rusije da zauzme ceo region Donbasa do septembra.
Skibicki, koji je takođe uključen u mirovne pregovore u Ukrajini, rekao je da ove pripreme signaliziraju da Moskva ne vodi ozbiljno razgovore, već umesto toga nastavlja da daje prioritet vojnim dobicima.
Ruski ultimatum Ukrajini
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je 31. marta da je Rusija efikasno postavila Ukrajini dvomesečni ultimatum: povlačenje iz Donbasa ili suočavanje sa strožim mirovnim uslovima.
Obraćajući se novinarima, Zelenski je rekao da je Moskva prenela Sjedinjenim Državama da očekuje da zauzme istočnu Ukrajinu u tom roku i da zahteva od Kijeva da se povuče unapred.
Odbacio je predlog kao nerealan i postavio pitanje zašto se takvi zahtevi i dalje shvataju ozbiljno.
- Iznenađen sam kako neko može da poveruje u ovo... posle toliko godina, oni nastavljaju da promovišu ovu naraciju - rekao je.
Zelenski je takođe ukazao na kontradikcije u stavu Rusije, napominjući da njena šira retorika ide dalje od Donbasa.
- Ako im je cilj samo Donbas, zašto kažu da će ići dalje i nametati druge uslove - rekao je.
Odbacio je tvrdnju Moskve da bi mogla da zauzme region u roku od dva meseca.
Njegove izjave su usledile dok su mirovni pregovori sa Rusijom, koje predvode SAD, ostali u zastoju, a Vašington sve više preusmerava svoj fokus na rat u Iranu.
Zelenski je ranije odbacio američki predlog koji bi, kako je rekao, podrazumevao da Ukrajina odustane od delova Donbasa u zamenu za bezbednosne garancije.
(Kurir.rs/Kijevpost)