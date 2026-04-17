Na poziv Demokratske stranke Albanije i njenog lidera Salija Beriše večeras je u Tirani održan protest ispred kancelarije premijera Edija Rame.

Tokom protesta došlo je do nasilnog sukoba ispred parlamenta između demonstranata i policije.

Policija je formirala živi kordon ispred parlamenta, dok su poslanici Demokratske stranke Albanije i demonstranti pokušavali da probiju policijski kordon, ali u tome nisu uspeli, piše Gazeta Express.

Duž raskrsnice u ulici Elbasan došlo je do žestokih sukoba između poslanika političke partije i policije u uniformama, prenosi TV Klan.

Demokrate su zatražile da bezbednosne snage oslobode put kako bi krenuli ka skupštini, ali kordon nije omogućio prolaz.

U međuvremenu, bila je potrebna intervencija vodenim topovima kako bi se smirila situacija, čije su se tenzije ponovo nastavile.

Navodi se da je jedan policajac zadobio povredu glave tokom protesta i da je prevezen u bolnicu na lečenje.

Takođe se navodi da su četiri osobe privedene u policijsku stanicu nakon što je kod njih pronađena torba sa Molotovljevim koktelom.

Povređene su četiri osobe, prenosi albanski medij.

Predsednik Demokratske partije Sali Beriša optužio je policiju za upotrebu nasilja nad novinarom i članom Nacionalnog saveta DP Aulonom Kalajom, naglašavajući da je akcija sprovedena po nalogu Edija Rame.

Beriša je incident opisao kao „kriminalni čin osvete“.

