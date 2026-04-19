UGLEDAO OVO NA NOZI, PA SLUPAO AUTOMOBIL! Vozač nije imao kud', i policiju iznenadio bizarnom nesrećom: U panici napravio HAOS nasred puta!
Jedno malo stvorenje je ostavilo velike posledice nakon što je vozač baš zbog svog nepozvanog drugara izazvao saobraćajnu nesreću, usled čega mu je automobil završio na krovu!
Naime, do nesreće je došlo na putu Bludenc - Tiringija, u Austriji, kada je vozač — sa velikim strahom od paukova — pronašao jednog malog na butini. U panici je pokušao da ga ukloni, a zbog nepažnje je slupao svoj automobil.
Ono što je trebalo da bude brz pokret rukom završilo se sudarom — automobilom je skrenuo iz svoje trake, prešao preko ivice puta i udario u zid. Udar je bio toliko jak da se vozilo prevrnulo i zaustavilo na sredini puta.
Srećan ishod
Niko nije povređen.
Vozač je uspeo da se oslobodi iz teško oštećenog automobila. Policija je izvršila alkotester, koji je bio negativan.
Vatrogasna služba Tiringena je reagovala na lice mesta sa tri vozila i 18 ljudi, zajedno sa kolima hitne pomoći i dve policijske patrole.
