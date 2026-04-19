Jedna osoba u kritičnom stanju, još nema uhapšenih

Pet ljudi, uključujući tri studenta, ranjeno je u pucnjavi rano danas u blizini kampusa Univerziteta u Ajovi u SAD, saopštili su policija i univerzitetski zvaničnici.

Incident se dogodio tokom tuče u naselju sa mnogo noćnih klubova, izveštava Politiko.

Nekoliko ljudi je prebačeno u bolnice sa prostrelnim ranama, saopštila je policija Ajova Sitija. Jedna osoba je u kritičnom stanju, dok su ostale četiri u stabilnom stanju.

Prema saopštenju kampusa, niko nije uhapšen. Policija je objavila fotografije grupe ljudi koje je identifikovala kao osobe od interesa za istragu.

Pucnjava usred masovne tuče

Policija je reagovala na izveštaje o velikoj tuči u centru Ajova Sitija, blizu pešačke zone pune barova i restorana, kada su čuli pucnje. Video snimci koji se dele na društvenim mrežama prikazuju višestruke tuče koje izbijaju ispred bara, nakon čega je usledila prestravljena gomila od nekoliko desetina ljudi koja je pobegla.

Poruka predsednika Univerziteta

Predsednica univerziteta Barbara Vilson potvrdila je da su tri studenta povređena i rekla da je podrška dostupna kampusnoj zajednici.

„Dok čekamo dalje informacije, moje misli su sa ovim studentima i njihovim porodicama, prijateljima i svima koji brinu o njima. Moje misli su sa njima, kao i sa svima u našoj zajednici koji su povređeni ili potreseni ovim trenutkom“, rekla je predsednica Vilson u saopštenju.