(KMG) – Dan kineskog jezika Ujedinjenih nacija (UN) i Šesti festival video sadržaja na kineskom jeziku u organizaciji Kineske medijske grupe (KMG) uspešno je obeležen, odnosno održan 17. aprila u Palati nacija u Ženevi.

Događaj su zajednički organizovali KMG, Stalna misija Kine pri UN u Ženevi i Kancelarija UN u Ženevi, a okupio je više od 350 gostiju iz više od 30 zemalja.

U video obraćanju, predsednik KMG-a, Šen Hajsijung istakao je da kineski karakteri predstavljaju kulturni kod kineske civilizacije, dodajući da je KMG posvećen unapređenju kulturne razmene kroz tehnologiju i kreativne programe.

Tatjana Valovaja, generalna direktorka Kancelarije UN u Ženevi, nazvala je kineski jezik ključnim mostom Kine i sveta, ističući da ovogodišnja tema „Mudrost“ odražava zajedničku misiju UN.

Foto: KMG

Kineski ambasador Đija Guejde naglasio je da je mudrost pokretačka snaga civilizacija, nacionalnog razvoja i globalne saradnje.

Događaj je obuhvatio interaktivne sesije poput one održane na temu „Videti reči kao lica“, na kojima su mlade diplomate i studenti delili lične priče o kineskim karakterima. Jedan od upečatljivih trenutaka bilo je izlaganje studentkinje Katje Poli o karakteru „juan“ (sudbina ili povezanost).

Učesnici su takođe uživali u projekcijama programa iz oblasti kulture, u produkciji KMG-a, izložbama kaligrafije, prikazima nematerijalnog kulturnog nasleđa i interaktivnim instalacijama zasnovanim na veštačkoj inteligenciji.