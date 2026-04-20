TROLEJBUS IZLETEO SA PUTA, PA SE ZAKUCAO U SUPERMARKET! Tragedija u Salcburgu, ima mrtvih i povređenih
Prema poslednjim podacima jedna osoba je poginula, a sedam je povređeno nakon što je trolejbus izleteo s puta i zabio se u supermarket u Salcburgu u Austriji.
- Jedna je osoba preminula uprkos pokušajima reanimacije - izjavila je za AFP portparolka Crvenog krsta.
Sedmoro povređenih prevezeno je u bolnicu, od kojih je dvoje u teškom stanju, dodala je ona.
Vlasti zasad nisu objavile nikakve detalje o poginuloj osobi, kao ni o okolnostima nesreće koja se dogodila na jednoj raskrsnici na severu grada. Na mesto događaja upućene su brojne spasilačke službe.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)
