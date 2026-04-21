Predsednik Francuske Emanuel Makron i poljski premijer Donald Tusk na proslavi Dana francusko-poljskog prijateljstva u Gdanjsku apelovali su da Evropa u ova čudna vremena geopolitičkih turbulencija kad se ni poverenje u saveznike više ne podrazumeva mora da poveruje u vlastite snage, jer ako se ne odbrani sama neće je odbraniti niko.

Susret Makrona i Tuska u Gdanjsku Foto: Adam Warzawa/PAP

- Za nas je Gdanjsk kolevka Solidarnosti, simbol borbe za slobodu. Podsetio si da je borba za slobodu i sadašnji sukob. Borimo se protiv ideja koje ograničavaju slobodu, protiv nacionalizama. Sloboda počiva u našoj sposobnosti da se odbranimo kao Evropljani - kazao je Makron.

Makron i Tusk su naglasili da nema sumnje da uz potrebu da se održi transatlantsko savezništvo vide isto pretnje u geopolitičkoj nestabilnosti i da Evropa mora da bude jedinstvena u pomoći Ukrajini i zaštiti svoje istočne granice.

Meloni, Merc, Starmer i Makron u Parizu o povodom rešavanja blokade Ormsukog moreuza Foto: Michel Euler/Pool AP

- Prvi sporazum koji smo potpisali govori o pomoći Ukrajini. Videćemo kako ćemo ubuduće moći da joj pomažemo u borbi za nezavisnost, takođe i preko evropske pozajmice od 90 milijardi evra - rekao je Makron i naglasio da su u današnja vremena prijatelji koji mogu da veruju jedni drugima i nešto zajedno rade zaista neprocenjivo dragoceni.

Poljski premijer i francuski predsednik izrazili su zadovoljstvo što se sa porazom mađarskog premijera Viktora Orbanana izborima 12. aprila. Kako su rekli, Mađarska se vraća među pouzdane evropske saveznike i ne očekuju da će budući premijer Peter Mađar praviti probleme, ni kada je reč o Ukrajini.

Poljski premijer Donald Tusk Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER MATTHYS/EPA

- Mogu da kažem da je danas u Mađarskoj nastupila nova era, era Petera Mađara i nova era u Evropi. Možemo biti optimisti i kada je reč o tih 90 milijardi. To je pozitivno za Ukrajinu i za nas. To je jako dobra vest - kazao je Makron.

Poljski premijer poručio je da dolazak novog mađarskog premijera znači da će ponovo moći da se zajedno sa Češkom i Slovačkom reaktivira Višegradska grupa gde je saradnja zamrznuta zbog Orbanove popustljivosti prema Rusiji i predsedniku Vladimiru Putinu.

- To što će premijer biti Evropljanin, demokrata svestan zajedničkih geopolitičkih interesa je pozitivan signal. Mađar se već obratio sa molbom da Poljska pomogne Mađarskoj da se vrati u evropsku svakodnevicu. Pomoći ćemo mu u tom teškom procesu. Za mene je važno da možemo da reaktiviramo saradnju u Višegradskoj grupi - kazao je Tusk.

Donald Tusk je dodao da su Mađarovu pobedu Poljaci dočekali isto euforično kao pobedu sadašnje proevropske poljske vladajuće koalicije na izborima 2023. i parafrazirao prvu rečenicu poljske himne.

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj Foto: Denes Erdos/AP, Robert Hegedus/MTI

- Jer je to znak da Evropa još nije propala - rekao je Tusk.

Susret Makrona i Tuska i dela ministara francuske i poljske vlade plod je Ugovora iz Nansija iz prošle godine o jačanju saradnje i prijateljstva Francuske i Poljske u čitavom nizu oblasti, izmedju ostalog i u oblasti nuklearne energije.

Oni su razgovarali i o francuskoj inicijativi nuklearnog kišobrana nad Evropom u koju se uključila i Poljska a zainteresovana je za to, kako je danas saopštio češki premijer Andrej Babiš, i Češka.

- Ja lično ne bih želeo da nad Poljskom lete avioni rafal sa nuklearnim glavama - našalio se Tusk.

Poljski premijer kao ni francuski predsednik nije želeo da zalazi u detalje te incijative.

Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

- Ti razgovori treba da budu diskretni. Poljska je u grupi zemlja i iskoristila je poziv Francuske za saradnju. To je ekskluzivna grupa koja razume potrebu evropske solidarnosti i u oblasti nuklearnog odvraćanja - rekao je Tusk.

Solidarnost i uzajamno poverenje sa drugim zemljama kao vrlo važan kriterijum poljski premijer je postavio i kada je reč o izboru partnera za izgradnju druge velike nuklearne elektrane u Poljskoj, za šta je zainteresovana Francuska. 

- Francuska je vrlo važan partner. U nuklearnoj energetici je važno pitanje poverenja. Tu nam je potrebno vanvremensko poverenje i tu nam je Francuska partner u svim najzahtevnijim oblastima. Bez poverenja teško je imati saradnju u nuklearnoj oblasti ili u vojnoj - rekao je Tusk i dodao da se tu saradnji dve zemlje ne postavljaju nikakvi politički limiti.

Ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku sa generalima Foto: HOGP/Russian Presidential Press Servi, KREMLIN.RU / HANDOUT/KREMLIN.RU

Poljski premijer podsetio je da je Francuska opravdala to poverenje i septembra prošle godine kada je preko 20 ruskih dronova povredilo poljski vazdušni prostor.

- To da možemo da se pouzdamo jedni u druge nije baš uobičajeno u ovim čudnim vremenima - rekao je Tusk.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaNAJPOZNATIJI ROBOT KOJI JURI DIVLJE SVINJE! Komične scene na ulicama glavnog grada EU! (VIDEO)
robot Poljska divlje svinje
PlanetaIZGUBLJENI GRAD PRONAĐEN U ŠUMI, MISTERIOZNO NESTAO PRE 5 VEKOVA: Sateliti snimili nešto čudno, arheolozi posle iskopavanja ostali ZAPANJENI! Evo šta su otkrili
nestali grad srednji vek Poljska
Planeta"VAŠINGTON NIJE VRŠIO PRITISAK NA NAS DA PREBACIMO PATRIOT NA BLISKI ISTOK!" PVO sistem ostaje u Poljskoj
3037917-w57668554patriot-edit.jpg
PlanetaNATO DRŽAVA HITNO PODIGLA BORBENE AVIONE! Vojni sistemi odbrane u najvišoj pripravnosti, stravični napadi širom Ukrajine balističkim raketama (VIDEO)
nato.jpg