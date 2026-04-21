Predsednik Francuske Emanuel Makron i poljski premijer Donald Tusk na proslavi Dana francusko-poljskog prijateljstva u Gdanjsku apelovali su da Evropa u ova čudna vremena geopolitičkih turbulencija kad se ni poverenje u saveznike više ne podrazumeva mora da poveruje u vlastite snage, jer ako se ne odbrani sama neće je odbraniti niko.

- Za nas je Gdanjsk kolevka Solidarnosti, simbol borbe za slobodu. Podsetio si da je borba za slobodu i sadašnji sukob. Borimo se protiv ideja koje ograničavaju slobodu, protiv nacionalizama. Sloboda počiva u našoj sposobnosti da se odbranimo kao Evropljani - kazao je Makron.

Makron i Tusk su naglasili da nema sumnje da uz potrebu da se održi transatlantsko savezništvo vide isto pretnje u geopolitičkoj nestabilnosti i da Evropa mora da bude jedinstvena u pomoći Ukrajini i zaštiti svoje istočne granice.

- Prvi sporazum koji smo potpisali govori o pomoći Ukrajini. Videćemo kako ćemo ubuduće moći da joj pomažemo u borbi za nezavisnost, takođe i preko evropske pozajmice od 90 milijardi evra - rekao je Makron i naglasio da su u današnja vremena prijatelji koji mogu da veruju jedni drugima i nešto zajedno rade zaista neprocenjivo dragoceni.

Poljski premijer i francuski predsednik izrazili su zadovoljstvo što se sa porazom mađarskog premijera Viktora Orbanana izborima 12. aprila. Kako su rekli, Mađarska se vraća među pouzdane evropske saveznike i ne očekuju da će budući premijer Peter Mađar praviti probleme, ni kada je reč o Ukrajini.

- Mogu da kažem da je danas u Mađarskoj nastupila nova era, era Petera Mađara i nova era u Evropi. Možemo biti optimisti i kada je reč o tih 90 milijardi. To je pozitivno za Ukrajinu i za nas. To je jako dobra vest - kazao je Makron.

Poljski premijer poručio je da dolazak novog mađarskog premijera znači da će ponovo moći da se zajedno sa Češkom i Slovačkom reaktivira Višegradska grupa gde je saradnja zamrznuta zbog Orbanove popustljivosti prema Rusiji i predsedniku Vladimiru Putinu.

- To što će premijer biti Evropljanin, demokrata svestan zajedničkih geopolitičkih interesa je pozitivan signal. Mađar se već obratio sa molbom da Poljska pomogne Mađarskoj da se vrati u evropsku svakodnevicu. Pomoći ćemo mu u tom teškom procesu. Za mene je važno da možemo da reaktiviramo saradnju u Višegradskoj grupi - kazao je Tusk.

Donald Tusk je dodao da su Mađarovu pobedu Poljaci dočekali isto euforično kao pobedu sadašnje proevropske poljske vladajuće koalicije na izborima 2023. i parafrazirao prvu rečenicu poljske himne.

- Jer je to znak da Evropa još nije propala - rekao je Tusk.

Susret Makrona i Tuska i dela ministara francuske i poljske vlade plod je Ugovora iz Nansija iz prošle godine o jačanju saradnje i prijateljstva Francuske i Poljske u čitavom nizu oblasti, izmedju ostalog i u oblasti nuklearne energije.

Oni su razgovarali i o francuskoj inicijativi nuklearnog kišobrana nad Evropom u koju se uključila i Poljska a zainteresovana je za to, kako je danas saopštio češki premijer Andrej Babiš, i Češka.

- Ja lično ne bih želeo da nad Poljskom lete avioni rafal sa nuklearnim glavama - našalio se Tusk.

Poljski premijer kao ni francuski predsednik nije želeo da zalazi u detalje te incijative.

- Ti razgovori treba da budu diskretni. Poljska je u grupi zemlja i iskoristila je poziv Francuske za saradnju. To je ekskluzivna grupa koja razume potrebu evropske solidarnosti i u oblasti nuklearnog odvraćanja - rekao je Tusk.

Solidarnost i uzajamno poverenje sa drugim zemljama kao vrlo važan kriterijum poljski premijer je postavio i kada je reč o izboru partnera za izgradnju druge velike nuklearne elektrane u Poljskoj, za šta je zainteresovana Francuska.

- Francuska je vrlo važan partner. U nuklearnoj energetici je važno pitanje poverenja. Tu nam je potrebno vanvremensko poverenje i tu nam je Francuska partner u svim najzahtevnijim oblastima. Bez poverenja teško je imati saradnju u nuklearnoj oblasti ili u vojnoj - rekao je Tusk i dodao da se tu saradnji dve zemlje ne postavljaju nikakvi politički limiti.

Poljski premijer podsetio je da je Francuska opravdala to poverenje i septembra prošle godine kada je preko 20 ruskih dronova povredilo poljski vazdušni prostor.