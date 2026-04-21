Predsednik Francuske, Emanuel Makron i poljski premijer Donald Tusk složili su se u Gdanjsku da je blokada Ormuskog moreuza greška obe strane i da su nužni diplomatski napori svih, i Evrope, da se deeskalira sukob na Bliskom istoku i oslobodi prolaz kroz tesnac za međunarodnu plovidbu.

- Zbog odluke SAD da blokiraju iranske luke u Ormuskom tesnacu Iranci su promenili svoju odluku. Smatram da je to greška na obe strane. Smatram da je trebalo da se poštuje stanje koje je bilo u petak. Nastojimo da diplomatskim akcijama smirimo situaciju - kazao je Makron na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Tuskom, na proslavi Dana francusko-poljskog prijateljstva u toj baltičkoj luci.

Francuski predsednik rekao je da poslednjih nedelja više puta razgovarao sa američkim predsednikomDonaldom Trampom o ratu na Bliskom istoku a da trenutno ne vidi potrebu da ga zove ali da Francuska od prvog dana rata Izraela i SAD sa Iranom ne menja svoj stav i stoji čvrsto uz partnere iz regiona Persijskog zaliva sa kojima ima ugovore o odbrani.

Susret Makrona i Tuska u Gdanjsku

- Preduzimamo vrlo konkretne korake da ih zaštitimo i nastojimo da radimo na deeskalaciji sukoba i kada je reč o pitanju nuklearnog programa, balističkih raketa, destabilizaciji regiona i slobodi pomorske plovidbe. Imamo sredstva u koja su angažovane razne strane i to radimo od prvog dana sukoba - rekao je francuski predsednik.

Makron je povodom nedavne pogibije francuskog vojnika mirovnih snaga OUN u Libanu i napada na konvoje misije UNIFIL upozorio da je vlada Libana osudila te napade a da mirovna misija OUN treba da ostane u toj oblasti da doprinese miru, tome da suverenitet i teritorijalni integritet Libana ostane očuvan i da onda i sam Liban može da se izbori sa Hezbolahom.

Poljski premijer podsetio je da rat na Bliskom istoku, napad SAD i Izraela na Iran, nije uopšte oslabio režim već one Irance koji su pre napada masovno demonstrirali protiv iranskih vlasti a da je Poljska naprotiv računala da će slobodni svet mobilisati napore da pomogne upravo njima.

Ormuski moreuz

- Ono što je moglo da bude opravdanje za taj rat pokazalo se kao iluzija. Nadamo se da ćemo uskoro dočekati racionalne odluke - kazao je Tusk.

Poljski premijer upozorio je na još jedan problem napada SAD i Izraela na Iran pored cena goriva koje pogađaju milione ljudi u svetu.

- Uznemireni smo i zbog činjenice da je taj rat oslabio rešenost nekih država da pomažu Ukrajini. Činjenica je da direktne koristi od tog rata ima Vladimir Putin zbog cena goriva, nesloge u NATO. Neshvatljivo je što su SAD produžile izuzimanje ruske nafte iz sankcija - kazao je Tusk.

Poljski premijer rekao je da je za Poljsku prioritet da se eliminišu tenzije a sukob na celom Bliskom istoku svede na minimum.