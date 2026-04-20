(UZNEMIRUJUĆE) PUCNJAVA NA SVETSKI POZNATOJ TURISTIČKOJ LOKACIJI: Ima mrtvih i ranjenih, muškarac otvorio vatru! Objavljeni snimci napada (FOTO/VIDEO)
Muškarac je pucao ispred piramida Teotivakanu Meksiku, usmrtivši kanadsku turistkinju, pre nego što je potom pucao i na sebe. Meksički bezbednosni kabinet potvrdio je ovaj jezivi incident u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži X u ponedeljak.
Nekoliko osoba je ranjeno i trenutno im se ukazuje medicinska pomoć. Tačan broj povređenih još nije poznat, ali u objavama na društvenim mrežama piše da su dve osobe ubijene, a da ih je četvoro ranjeno. Vlasti su saopštile da su na licu mesta zaplenile vatreno oružje, hladno oružje i municiju.
Predsednica Meksika, Klaudija Šejnbaum izdala je saopštenje povodom incidenta. Navela je da su poslate federalne, državne i lokalne službe.
- Ono što se danas dogodilo u Teotivakanu duboko nas je pogodilo - rekla je ona.
- Izražavam svoju najiskreniju solidarnost sa pogođenim ljudima i njihovim porodicama. U kontaktu smo sa kanadskom ambasadom - dodala je.