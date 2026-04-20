Slušaj vest

Muškarac je pucao ispred piramida Teotivakanu Meksiku, usmrtivši kanadsku turistkinju, pre nego što je potom pucao i na sebe. Meksički bezbednosni kabinet potvrdio je ovaj jezivi incident u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži X u ponedeljak.

Nekoliko osoba je ranjeno i trenutno im se ukazuje medicinska pomoć. Tačan broj povređenih još nije poznat, ali u objavama na društvenim mrežama piše da su dve osobe ubijene, a da ih je četvoro ranjeno. Vlasti su saopštile da su na licu mesta zaplenile vatreno oružje, hladno oružje i municiju.

Predsednica Meksika, Klaudija Šejnbaum izdala je saopštenje povodom incidenta. Navela je da su poslate federalne, državne i lokalne službe.

- Ono što se danas dogodilo u Teotivakanu duboko nas je pogodilo - rekla je ona.