Oko 200 ljudi je ostalo zarobljeno na popularnom vidikovcu u Rio de Žaneiru tokom policijske operacije u faveli Vidigal, javljaju lokalni mediji.

Vidikovac se nalazi na vrhu brda Moro Dois Irmaos, poznatog po pogledu na plažu Ipanema.

Tokom operacije, policajci su tražili članove kriminalne organizacije Komando vermeljo (Crvena komanda) za koje se veruje da se kriju u Vidigalu, javila je TV Globo.

Glavni prilaz stazi koja vodi do vidikovca bio je blokiran dok su policija i osumnjičeni pucali jedni na druge, ostavljajući prestravljene turiste zarobljene na vrhu.

"Bilo je strašno, ali situacija je bila pod kontrolom"

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju ljude kako sede na zemlji dok sunce izlazi, a policijski helikopter im kruži iznad glava i pucnji odjekuju u daljini.

Portugalska turistkinja Matilda Oliveiro čekala je na vrhu brda izlazak sunca sa sestrom Ritom kada su im vodiči rekli da sednu.

- Čekale smo izlazak sunca i odjednom su nam vodiči rekli da sednemo, a onda smo čule pucnje - rekla je za TV Globo.

Ona je dodala je da su vodiči reagovali profesionalno.

- Obavili su svoj posao. Bilo je strašno, ali situacija je bila pod kontrolom koliko je to bilo moguće. Videli smo policiju na putu i već tada je sve bilo pod kontrolom - kazala je turistkinja.

Vodiči unapred obavešteni o policijskoj operaciji

Lokalni mediji su javili da je grupa uspela bezbedno da se spusti nakon oko 30 minuta.

- Vodiči su unapred znali za policijsku operaciju - rekla je Rita Oliveiro.

Vodiči su potvrdili da su koordinisali sve sa policijom.

- Bili smo zatečeni. Već smo bili na vrhu kada smo počeli da čujemo pucnje, a vodiči su nam odmah objasnili šta se dešava - rekla je Danijeli Nobre (25) za dnevnik O dia.

Nobre je naglasila da su vodiči uverili grupu da je sve pod kontrolom.

- Na kraju se sve dobro završilo. Svi smo se spuštali jedan po jedan, pomagali jedni drugima i uspeli smo da završimo uspon, vidimo izlazak sunca i doživimo taj nalet adrenalina - dodala je ona.

Kriminalne organizacije poput Komando vermeljo nameću stroga pravila na područjima koja kontrolišu.