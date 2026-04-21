(KMG) -- Kineski premijer, Li Ćijang, pozvao je u ponedeljak na optimizaciju energetske strukture Kine i produbljivanje reformi u energetskim sistemima, navodeći ulogu Kine u koordinaciji energetske bezbednosti i zelene tranzicije.

“Usred dubokih promena u međunarodnom okruženju i kontinuiranog rasta potrošnje energije u Kini, zemlja mora stalno da poboljšava
otpornost svog energetskog sistema i svoj kapacitet, kako bi ostvarila energetsku bezbednost”, rekao je Li. 

Naglasio je važnost jačanja naučnih i tehnoloških inovacija u energetskom sektoru, bržeg razvoja novog tipa energetskog sistema i promocije zelene, ali i niskougljenične transformacije u proizvodnji i potrošnji energije. 

Premijer je napomenuo da se u potpunosti treba iskoristiti potencijal obnovljivih izvora energije, kontinuirano promovisati čista i efikasna
upotreba fosilnih goriva i ubrzati izgradnja elektroenergetske mreže novog tipa. 

Li je dodao da je koordinacija energetske bezbednosti i zelene tranzicije sistematski poduhvat, koji zahteva produbljivanje
institucionalnih reformi i inovacija. Takođe je pozvao na unapređenje razvoja jedinstvenog nacionalnog tržišta u sektoru električne energije.

Kineska medijska grupa

