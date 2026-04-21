Grčka pomorska firma za upravljanje rizicima MARISKS upozorila je brodovlasnike da nepoznati akteri šalju lažne poruke u kojima se predstavljaju kao iranske vlasti i traže naknadu u kriptovalutama za bezbedan prolazak kroz Ormuski moreuz, saopšteno je danas.

Kako navodi MARISKS, prevarantske poruke zahtevaju plaćanje u bitkoinu ili teteru za navodno "odobrenje" prolaska, a firma je jasno istakla da te poruke nisu poslale iranske vlasti.

"Ove konkretne poruke su prevara", saopštila je kompanija, prenosi Rojters.

Prema upozorenju, stotine brodova i oko 20.000 pomoraca i dalje su zarobljeni u Persijskom zalivu zbog zatvaranja Ormuskog moreuza.

Veruje se da je bar jedan brod koji je u subotu pokušao da izađe iz moreuza i na koji je otvorena vatra bio žrtva ove prevare.

Ormuski moreuz je uglavnom zatvoren od kraja februara, nakon što su SAD i Izrael otpočeli napade na Iran.

Saobraćaj je dramatično smanjen – u poslednjih 12 sati kroz moreuz je prošao samo jedan brod iz Persijskog zaliva, dok su dva ušla, u poređenju sa uobičajenih oko 130 brodova dnevno.

Iran je prošle nedelje nakratko proglasio moreuz otvorenim, posle čega je prošlo više od desetak tankera, ali je situacija ponovo eskalirala tokom vikenda kada je Iran ispalio upozoravajuću vatru na brodove, a američka vojska zaplenila iranski teretni brod.

Sjedinjene Države, prema najnovijim informacijama, pritiskaju na nove mirovne pregovore dok se približava rok za prekid vatre. Bezbednosne mere pojačane su i u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, uoči očekivanih novih razgovora.