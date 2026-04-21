Kineske vlasti donele su odluku da dodatno pojačaju upravljanje lekovima koji sadrže pregabalin, dekstrometorfan i guaifenezin, kako bi sprečile zloupotrebu i prodaju ilegalnim kanalima.

Pokrajinski regulatori za lekove će strogo kontrolisati odobravanje potrebnih planova upotrebe za dekstrometorfan, aktivnu farmaceutsku supstancu u preparatima guaifenezina i dekstrometorfan hidrobromida, koji se koriste kao pomoć za razgrađivanje sekreta u bronhijama i u lekovima protiv kašlja, navodi se u uputstvu.

Uputstvo su izdali Nacionalna uprava za medicinske proizvode, Ministarstvo javne bezbednosti i Kineski nacionalni komitet za kontrolu narkotika. U njemu se izričito navodi da je zabranjena trgovina ovim lekovima za gotovinu, putem interneta ili njihova prodaja maloletnicima.

Od proizvođača lekova se zahteva uspostavljanje sistema sledljivosti, a distributeri moraju proveravati informacije o sledljivosti tokom procesa nabavke i kontrole, navodi se u dokumentu.

Pokrajinski regulatori će ove dve kategorije lekova označiti kao ključne vrste za praćenje zloupotrebe lekova, uz najavu obračuna sa svim povezanim nezakonitim i kriminalnim aktivnostima.