MAĐAR O ZAPLENJENOJ UKRAJINSKOJ IMOVINI: "Ne znamo šta se dogodilo, videli smo propagandne vesti" Uskoro razgovor sa Zelenskim o oduzetim sredstvima Oščadbanke?
Peter Mađar, budući mađarski premijer, rekao je da je spreman da razgovara o slučaju zaplene sredstava ukrajinske Oščadbanke nakon što zvanično preuzme dužnost, izveštava mađarski Teleks.
Mađar je naglasio da ključni aspekti slučaja ostaju nejasni i da će diskusije o njemu biti moguće tek nakon što položi zakletvu kao premijer.
- Ne znamo šta se zaista dogodilo u slučaju obezbeđenja koje je prevozilo novac, a videli smo propagandne vesti - rekao je.
Mađar je takođe pozvao na smirenost i uzdržanost, kao i na ponovno otvaranje naftovoda Družba.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ranije rekao da se nada da će moći da razgovara sa Mađarom o pitanju zaplene sredstava Oščadbanke.
Zaplena dva oklopna vozila koja su prevozila novac Ukrajine
Podsetimo, mađarske vlasti su 6. marta saopštile da su pod sumnjom da se radi o pranju novca, privele sedam državljana Ukrajine, među kojima bivšeg ukrajinskog obaveštajca i zaplenile dva posebna oklopna vozila koja su kroz Mađarsku prevozila veliku količinu novca.
Ukrajina je odgovorila izjavom da je Mađarska uzela Ukrajince kao taoce i ilegalno zaplenila više miliona dolara u gotovini.
- To je državni terorizam i reketiranje - rekao je tada ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.
Tih sedam osoba su službenici ukrajinske državne banke Oščadbank i putovali su u dva oklopna vozila prevozeći novac između Austrije i Ukrajine, kazao je on.
U oklopnim vozilima je prevožena gotovina u okviru redovnog posla državnih banaka, rekao je on, i dodao da se ne zna šta je sa privedenima.
Ošadbank je saopštila da je u Mađarskoj zaplenjeno 40 miliona američkih dolara, 35 miliona evra i devet kilograma zlata, vrednosti 1,5 milion dolara.
Mađarska vratila vozila, novac i zlato nije
Mađarska je 12. marta vratila Ukrajini dva zaplenjena oklopna bankarska vozila, ali je zadržala gotovinu i zlato, tvrdeći da istražuje navodno pranje novca - optužbu koju Kijev poriče i definiše kao krađu, preneo je Kijev Independent.
