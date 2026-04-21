Slovački premijer Robert Fico, koji je dobio poziv da učestvuje na vojnoj paradi u Moskvi 9. maja, sada pokušava da stigne do Rusije preko Poljske. Odlučio se na to nakon što su baltičke države odbile da dozvole njegovom avionu da preleti njihov vazdušni prostor, javlja poljska novinska agencija PAP.

Portparol poljskog Ministarstva spoljnih poslova Maćej Vevior potvrdio je da je Poljska dobila zahtev Slovačke za dozvolu da Ficov avion preleti do Moskve. Vevior je dodao da se zahtev trenutno razmatra.

Baltička blokada za slovačkog premijera

Fico se prekjuče žalio da mu Litvanija i Letonija ne dozvoljavaju da prođe kroz njihov vazdušni prostor kako bi prisustvovao vojnoj paradi u Moskvi. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibihajavno se zahvalio Letoniji, Litvaniji i Estoniji na takvoj odluci.

Ovo nije prvi put da se slovački premijer suočava sa takvim problemima; baltičke države su prošle godine blokirale njegov avion na putu ka Moskvi. Zbog tada važeće zabrane preleta iznad Baltika, Fico je bio primoran da leti južnom rutom iznad Mađarske, Rumunije, Crnog mora i Gruzije.

- Litvanija i Letonija su već objavile da nam neće dozvoliti da preletimo preko njihove teritorije. Zašto? Zemlje članice Evropske unije ne dozvoljavaju premijeru druge zemlje članice da preleti preko njihove teritorije - rekao je Fico, dodajući da će sigurno pronaći alternativnu rutu, baš kao i prošle godine kada ga je Estonija blokirala.

Fico i Orban kao ruski igrači u EU

Robert Fico i sada već bivši mađarski premijer Viktor Orban dugo se smatraju jednim od najčvršćih saveznika Rusije unutar Evropske unije.

Obe zemlje su dosledno osporavale pokušaje Evropske unije da poveća podršku Kijevu tokom rata sa Rusijom.

Međutim, politička slika regiona se menja; Orban je na nedavnim izborima 12. aprila izgubio od Petera Mađara, koji bi trebalo da preuzme funkciju u narednim nedeljama.

Dok većina evropskih država obeležava Dan pobede 8. maja, Rusija svoje glavne vojne parade organizuje dan kasnije, 9. maja.

Fico, uprkos stalnim apelima evropskih zvaničnika da se događaj bojkotuje zbog rata u Ukrajini, i dalje ne odustaje od planiranog odlaska u Moskvu.

Pretnja vetom na nove sankcije

Pored diplomatskih tenzija oko pitanja preleta, Slovačka dodatno zaoštrava odnose sa Briselom i zbog sankcija uvedenih protiv Moskve.

Dok Evropska unija priprema 20. paket sankcija Rusiji, zvanična Bratislava najavljuje mogućnost blokade tog procesa.

Slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blanar poručio je da je njegova zemlja spremna da stavi veto ukoliko ne dobije jasne garancije u vezi sa naftovodom Družba.