Kontejnerski brod „Tuska“ pod iranskom zastavom, koji su američke snage u nedelju uhvatile i zaplenile, verovatno sadrži ono što Vašington smatra robom dvostruke namene koju bi vojska mogla da koristi, rekli su u ponedeljak izvori iz pomorske bezbednosti, prenosi Rojters.

Brod, koji pripada kompaniji IRISL, jednoj od iranskih brodarskih firmi koje su pod američkim sankcijama, isplovio je iz oblasti u blizini luke Čabahar.

Poslednji signal o poziciji zabeležen je u 12:08 po srednjeevropskom vremenu, dok je američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila da posada nije postupala po naređenjima i da je ignorisala upozorenja tokom više sati.

Bezbednosni izvori navode za Rojters da postoji sumnja da brod prevozi robu dvostruke namene, a jedan izvor tvrdi da je i ranije prevozio takve predmete, bez navođenja detalja.

Centralna komanda SAD objavila je video snimak zauzimanja teretnog broda.

Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da SAD imaju "potpunu kontrolu" nad tim brodom.

Američka vojska je potom objavila da je od početka blokade prošlog ponedeljka naredila 27 brodova da se okrenu ili vrate u iranske luke.

Sumnje u vojnu namenu tereta

Prema CENTCOM-U, na brodu su se nalazili metali, cevi i elektronske komponente, među ostalom robom koja bi mogla imati vojnu, kao i industrijsku upotrebu i koja bi mogla biti zaplenjena.

Obaveštajni podaci sugerišu da je "Tuska" ranije takođe prevozila sličnu robu, što je pojačalo sumnje u njenu namenu.

Brod je, prema analizi satelitskih podataka, prethodno pristajao u kineskim lukama Taicang i Gaolan, kao i u malezijskom Port Klangu, gde je ukrcao dodatne kontejnere pre nego što je krenuo ka Omanskom zalivu.

Iransko ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je incident kao nezakonit i kršenje međunarodnog prava, a Teheran je zatražio hitno oslobađanje broda, posade i njihovih porodica, navodeći da je time prekršeno nedavno primirje i upozorio da će SAD snositi odgovornost za svaku dalju eskalaciju.

Iranska vojska je optužila SAD za "oružano piratstvo", tvrdeći da je brod plovio iz Kine, uz navode da je spremna da odgovori na "očiglednu agresiju", ali da je ograničena prisustvom porodica članova posade.

Brod "Tuska" povezuje se sa kompanijom IRISL, koja je pod američkim sankcijama od 2019. godine i koju Vašington smatra ključnom za iranske vojne nabavke, uključujući balističke rakete.

Prema američkim tvrdnjama, mreža je povezana sa Revolucionarnom gardom, dok posade brodova uglavnom čine iranski mornari, uz povremeno angažovanje stranih članova.

Satelitski podaci pokazuju da je brod krajem marta bio u Kini, zatim u Maleziji, a u trenutku zaplene nalazio se u Omanskom zalivu nakon ukrcavanja dodatnog tereta.

Reakcije Kine na napad na brod

Kina je izrazila zabrinutost zbog "prisilnog presretanja" broda pod iranskom zastavom, pozivajući sve strane da poštuju međunarodne sporazume i izbegnu dalje zaoštravanje situacije.

Sjedinjene Američke Države, s druge strane, tvrde da je brod bio pod sankcijama zbog ranijih "ilegalnih aktivnosti" i da se njegova operacija ispituje u okviru pojačane pomorske blokade prema Iranu.