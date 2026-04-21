AMERIKANCI UPALI NA JOŠ JEDAN BROD! Objavljen snimak operacije, tvrde da je plovilo povezano s Iranom (VIDEO)
Ministarstvo odbrane SAD je objavilo da su njegove snage izvršile raciju i zaplenile M/T Tifani tokom noći. Akcija je izvedena u indo-pacifičkom regionu i, prema zvaničnom saopštenju, sve je prošlo bez incidenata.
Ministarstvo je podelilo ovu informaciju sa fotografijama i video zapisima operacije.
"Ničiji brod" pod lupom specijalaca
Ministarstvo odbrane SAD opisuje M/T Tifani kao "brod bez državljanstva", što u pomorskom pravu znači da ne plovi pod zastavom nijedne priznate zemlje ili mu je registracija nevažeća.
Upravo takva plovila Iran i njegovi saradnici u "floti u senci" često koriste kako bi izbegli radar međunarodnih regulatora i neometano transportovali naftu ili vojnu opremu.
Američke snage, tvrdi Pentagon, koristile su "pravo posete", što je međunarodna pravna doktrina koja dozvoljava ratnim brodovima da zaustave i pregledaju plovilo na otvorenom moru ako postoji osnovana sumnja da ono nema jasnu nacionalnu pripadnost ili da se bavi ilegalnim aktivnostima.
Poruka Teheranu: "Nema utočišta u međunarodnim vodama"
SAD SU naglasile da će nastaviti globalne napore da se suzbiju ilegalne mreže koje pružaju materijalnu podršku Iranu, bez obzira na to gde brodovi plove.
- Međunarodne vode nisu utočište za sankcionisane brodove. Ministarstvo rata će nastaviti da uskraćuje ilegalnim akterima slobodu kretanja u pomorskom domenu - navodi se u saopštenju.
Upad na brod Tuska
Ovaj najnoviji upad dolazi samo dva dana nakon napada na iranski brod Tuska u Omanskom zalivu.
U tom slučaju, američke specijalne snage su izvršile raciju na brod koji je plovio pod iranskom zastavom nakon šest sati zaglušujućih upozorenja.
Tuska je presretnuta u blizini iranske luke Čabahar pod sumnjom da prevozi robusne materijale - elektroniku i metale koji se mogu koristiti u proizvodnji balističkih raketa.
(Kurir.rs/BBC/Index/Foto: Ilustracija)