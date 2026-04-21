Slušaj vest

Ministarstvo odbrane SAD je objavilo da su njegove snage izvršile raciju i zaplenile M/T Tifani tokom noći. Akcija je izvedena u indo-pacifičkom regionu i, prema zvaničnom saopštenju, sve je prošlo bez incidenata.

Ministarstvo je podelilo ovu informaciju sa fotografijama i video zapisima operacije.

"Ničiji brod" pod lupom specijalaca

Ministarstvo odbrane SAD opisuje M/T Tifani kao "brod bez državljanstva", što u pomorskom pravu znači da ne plovi pod zastavom nijedne priznate zemlje ili mu je registracija nevažeća.

Upravo takva plovila Iran i njegovi saradnici u "floti u senci" često koriste kako bi izbegli radar međunarodnih regulatora i neometano transportovali naftu ili vojnu opremu.

Američke snage, tvrdi Pentagon, koristile su "pravo posete", što je međunarodna pravna doktrina koja dozvoljava ratnim brodovima da zaustave i pregledaju plovilo na otvorenom moru ako postoji osnovana sumnja da ono nema jasnu nacionalnu pripadnost ili da se bavi ilegalnim aktivnostima.

Poruka Teheranu: "Nema utočišta u međunarodnim vodama"

SAD SU naglasile da će nastaviti globalne napore da se suzbiju ilegalne mreže koje pružaju materijalnu podršku Iranu, bez obzira na to gde brodovi plove.

- Međunarodne vode nisu utočište za sankcionisane brodove. Ministarstvo rata će nastaviti da uskraćuje ilegalnim akterima slobodu kretanja u pomorskom domenu - navodi se u saopštenju.

Upad na brod Tuska

Ovaj najnoviji upad dolazi samo dva dana nakon napada na iranski brod Tuska u Omanskom zalivu.

U tom slučaju, američke specijalne snage su izvršile raciju na brod koji je plovio pod iranskom zastavom nakon šest sati zaglušujućih upozorenja.