TRAGEDIJA TOKOM VOJNE VEŽBE U JAPANU, GRANATA EKSPLODIRALA UNUTAR TENKA! Poginuli komandant tenka, strelac i oficir za bezbednost. vozač preživeo
Tokom vojne vežbe, kada je jedna granata eksplodirala unutar tenka, danas su na poligonu za obuku Hidžudai u južnom delu Japana poginula tri vojnika.
Eksplozija se dogodila unutar topovske kupole na borbenom tenku "Tip 10", tokom vežbe bojevog gađanja.
Poginuli su komandant tenka, strelac i oficir za bezbednost.
Četvrti vojnik, vozač, preživeo je, ali je povređen, saopštili su zvaničnici.
Masajoši Arai, načelnik štaba Japanskih kopnenih snaga samoodbrane, rekao je da je vojska obustavila vežbe sa tenkovima Tip 10 i Tip 90 koji koriste iste granate dok traje istraga o uzroku i drugim detaljima nesreće.
"Blagovremeno ćemo utvrditi uzrok kako bismo mogli preduzeti preventivne mere", rekao je Arai.
"Tip 10" je najnoviji japanski tenk, koji je počeo da se koristi 2011. godine.
(Kurir.rs/Beta-AP/Foto: Ilustracija)