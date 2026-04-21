NA POLIGONU ZA OBUKU

NA POLIGONU ZA OBUKU

Slušaj vest

Tokom vojne vežbe, kada je jedna granata eksplodirala unutar tenka, danas su na poligonu za obuku Hidžudai u južnom delu Japana poginula tri vojnika.

Eksplozija se dogodila unutar topovske kupole na borbenom tenku "Tip 10", tokom vežbe bojevog gađanja.

Poginuli su komandant tenka, strelac i oficir za bezbednost.

Četvrti vojnik, vozač, preživeo je, ali je povređen, saopštili su zvaničnici.

Japanski vojnici Foto: screenshot yt/MilitaryTrends

Masajoši Arai, načelnik štaba Japanskih kopnenih snaga samoodbrane, rekao je da je vojska obustavila vežbe sa tenkovima Tip 10 i Tip 90 koji koriste iste granate dok traje istraga o uzroku i drugim detaljima nesreće.

"Blagovremeno ćemo utvrditi uzrok kako bismo mogli preduzeti preventivne mere", rekao je Arai.

"Tip 10" je najnoviji japanski tenk, koji je počeo da se koristi 2011. godine.